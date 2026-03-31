노브랜드, 태국 첫 진출…방콕에 1호점 열고 K-유통 확장

센트럴그룹과 협업…국내 유통사 첫 태국 오프라인 진출

한국 상품·K-푸드 강화로 현지 공략…동남아 확장 가속



이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 98,000 전일대비 2,000 등락률 -2.00% 거래량 179,425 전일가 100,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 가성비 한끼 대명사였는데 6000원도 '훌쩍'…마트·편의점 '반값' 공략 한채양 이마트 대표 "본업·채널·신사업 삼각축…저성장 돌파" 신한카드, '이마트 신한카드' 출시…"고물가 부담 완화" 전 종목 시세 보기 의 PB 브랜드 '노브랜드'가 태국 시장에 첫발을 내딛는다. 이마트는 현지 유통기업 센트럴그룹 계열 센트럴 푸드 리테일과 협력해 방콕 '센트럴 방나' 쇼핑몰에 노브랜드 1호점을 개장한다고 31일 밝혔다.

이번 출점은 국내 유통사가 태국에 직접 오프라인 매장을 열고 진출한 첫 사례다. 단순 상품 공급을 넘어 브랜드 운영 방식과 상품 경쟁력을 현지에 직접 전개한다는 점에서 의미가 있다. 양사는 지난해 마스터 프랜차이즈 계약을 체결한 이후 약 8개월 만에 매장 오픈을 성사시켰다.

태국은 약 160조 원 규모의 유통 시장을 형성하고 있으며 오프라인 소비 비중이 높은 것이 특징이다. 센트럴그룹은 백화점과 쇼핑몰, 식품 유통 등을 아우르는 현지 대표 기업으로, 이마트는 이들의 유통 인프라와 노브랜드 상품력을 결합해 시너지를 극대화한다는 전략이다.

1호점이 위치한 방나 지역은 중산층과 외국인 거주 비율이 높은 신흥 주거지로, 구매력이 높은 고객 유입이 기대되는 상권이다. 매장 규모는 약 255㎡로, 약 2300여 개 상품을 운영하며 이 가운데 1500여 개를 한국 상품으로 구성했다. 이는 해외 노브랜드 매장 중에서도 한국 상품 비중이 가장 높은 수준으로, 한류 인기에 대응한 전략이다.

특히 매장 내 약 27%에 해당하는 21평 규모를 즉석조리 공간으로 구성해 떡볶이, 김밥, 치킨, 라면 등 한국 길거리 음식을 현장에서 제공한다. 이를 통해 현지 고객이 K-푸드를 직접 체험할 수 있도록 했다.

강영석 이마트 해외사업담당은 "태국 노브랜드 1호점은 단순한 매장 출점을 넘어 K-유통의 우수성을 동남아 전역에 알리는 전략적 교두보가 될 것"이라며 "앞으로도 이마트는 해외사업 다각화를 통해 노브랜드의 우수성을 널리 알리고, 글로벌 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

한편 노브랜드는 동남아 시장에서 빠르게 입지를 넓히고 있다. 라오스에서는 첫 매장 오픈 이후 4호점까지 확장했으며, 스낵류와 가공식품 중심의 상품 전략이 현지 식문화와 맞물려 안정적인 성과를 내고 있다.

AD

이마트는 태국과 라오스를 거점으로 동남아 시장 내 노브랜드 사업을 지속 확대하며 글로벌 유통 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>