관광데이터로 웹·앱 서비스 발굴…관광공사, 공모전 개최

카카오와 공동 진행, 한국관광 콘텐츠랩서 접수

신규 서비스 31개 팀 선발…테스트베드 지원도

한국관광공사는 카카오와 함께 '2026 관광데이터 활용 공모전' 웹·앱 개발 부문을 개최한다고 30일 밝혔다. 공사가 개방한 관광데이터를 활용한 신규 웹·앱 서비스 개발작이 대상이며, 접수는 5월 6일 오후 4시까지 한국관광 콘텐츠랩에서 진행한다.

공사는 관광지 정보와 이미지, 빅데이터 등 약 750만건의 데이터를 한국관광 콘텐츠랩을 통해 오픈API 형태로 개방하고 있다. 이번 공모전은 공공 관광데이터와 민간의 기술을 결합해 차별화한 신규 서비스를 발굴하기 위해 마련됐다.

올해 공모전은 웹·앱 개발, 구현, 고도화 등 단계별 방식으로 운영한다. 이번 개발 부문에 이어 7월에는 구현 부문과 고도화 부문도 진행할 예정이다.

공모 대상은 공사 데이터를 활용해 개발한 신규 웹·앱 서비스다. 공사는 대상 1팀을 비롯해 최우수상, 우수상, 장려상 등 총 31개 팀을 선발한다. 대상은 이번 개발 부문과 7월 예정된 구현 부문 출품작을 통합 심사해 최종 선정한다. 이와 별도로 지역관광공사와 협업한 지역 특별상 8개 팀도 추가 선정할 예정이다.

공모전 지원 체계도 강화했다. 카카오 채널에 수상작을 노출해 실사용자 피드백을 받을 수 있는 테스트베드를 제공하고, 신용보증기금의 스타트업 육성 프로그램 '스타트업 네스트(Start-Up NEST)' 서류심사 때 가점도 부여한다.

참가팀을 위한 지원 프로그램도 마련했다. 공사는 개발 기간 중 예비심사를 통과한 모든 팀에 맞춤형 컨설팅을 제공해 결과물 완성도를 높일 계획이다.

관광데이터 활용 서비스 개발에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있다.

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허소영 한국관광공사 디지털콘텐츠팀장은 "이번 개발 부문 공모를 시작으로 7월까지 AI 활용 프롬프톤과 웹·앱 구현 및 고도화 등 단계별 공모전을 연이어 개최할 예정"이라며 "관광데이터가 민간의 창의적인 기술과 만나 새로운 가치를 만들 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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