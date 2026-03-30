조호권 이어 두 번째 후보 간 연대 형성

정달성 전 북구청장 예비후보가 신수정 북구청장 예비후보 지지를 선언하고 정책연대 협약을 맺었다.

신수정 예비후보 선거캠프는 30일 오후 정달성 전 예비후보 선거사무소에서 정 전 예비후보의 공식 지지 선언과 함께 정책연대 협약식을 열었다고 밝혔다.

신수정 더불어민주당 북구청장 예비후보와 정달성 전 예비후보가 30일 정책연대 협약식에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 신수정 북구청장 예비후보 캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

정 전 예비후보는 협약식에서 "북구는 지금 행정통합이라는 대전환의 문턱에 서 있다"며 "이 역사적 전환기에 20년 민생 현장 경험과 광주광역시의회 최초 여성 의장으로서 검증된 신수정 예비후보가 북구의 새로운 도약을 이끌 적합한 리더십"이라고 말했다.

신 예비후보는 "정달성 예비후보는 마을공동체 현장에서 출발해 조례와 정책으로 주민의 목소리를 제도화해 온 현장형 혁신가"라며 "정 예비후보의 정책 감각과 풀뿌리 네트워크를 북구 발전의 힘으로 삼아 본경선 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

양측은 협약을 통해 정 전 예비후보의 '생활 만족 1등 북구' 정책 구상을 공약에 반영하고 주민 삶의 변화를 위한 정책 협의를 이어가기로 했다.

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신 예비후보 쪽은 이번 지지 선언이 조호권 예비후보 지지 선언에 이어 두 번째 후보 간 연대라고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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