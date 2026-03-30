시민 불편 외면한 정책 비판

구조적 적자 책임 전가 지적

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광주시가 추진 중인 도시철도 요금 인상안에 대해 시민단체가 강력한 반대 성명을 내고 전면 재검토를 촉구했다.

30일 광주경제정의실천시민연합(광주경실련)은 성명을 통해 "광주시가 시민들의 불편과 가중되는 경제적 부담은 외면한 채 도시철도 요금 인상을 일방적으로 강행하고 있다"며 정책 추진의 즉각적인 중단을 요구했다.

현재 광주시는 도시철도 요금을 교통카드 기준 1,250원에서 1,500원, 현금 기준 1,400원에서 1,700원으로 각각 약 20% 인상하는 방안을 추진하고 있다.

광주경실련은 "도시철도 운영이 구조적으로 심각한 적자 상태에 놓여 있고, 운송 수입이 원가 대비 10%에도 미치지 못하는 실정"이라며 "이러한 경영 적자의 책임을 시민에게 전가하는 방식은 공공서비스의 기본 원칙을 훼손하는 행위"라고 강하게 지적했다.

단체는 또한 "무임수송 손실과 낮은 수송 분담률, 운영의 비효율성 등 구조적 문제에 대해 시민들에게 충분히 설명하거나 사회적 합의를 이끌어내려는 과정이 전혀 없었다"며 "광주시의 무책임한 행정에 깊은 유감을 표한다"고 비판했다.

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이어 "도시철도 요금 인상 추진을 즉각 중단하고, 시민 공론화 과정을 거쳐 요금 정책 전반을 투명하게 재검토해야 한다"고 강조했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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