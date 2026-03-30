위원장 맡은 고민정 "교육은 민생이슈"

더불어민주당이 교육개혁 과제 공론화를 위해 교육특별위원회를 공식 출범했다. 30일 국회의원회관에서 열린 출범식에는 민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 최교진 교육부 장관, 차정인 국가교육위원장 등이 참석했다.

정청래 더불어민주당 대표가 30일 국회의원회관에서 열린 교육특별위원회 출범식에서 위원장을 맡은 고민정 의원과 이야기하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 "교육을 흔히 백년지대계라고 얘기하는데 너무 서두르지 않고 또 단번에 해결할 수 있는 것도 없다"고 했다.

그러면서 "지금은 지식의 양보다 지식의 질이 더 중요하게 생각되는 인공지능(AI) 혁명 시대"라며 "교육에 혁명적인 혁신이 일어서 대한민국이 더 튼튼하고 풍요로운 교육 강국이 되면 좋겠다"고 했다.

한 원내대표는 "AI와 디지털 전환, 학령인구 감소 등 교육 요건에 많은 변화가 일어나고 있다"며 "교육은 여전히 우리 사회의 미래를 만드는 가장 중요한 기관인 동시에 우리 삶을 바꿀 수 있는 가장 힘 있는 수단"이라고 했다.

AD

교육특위 위원장을 맡은 고민정 민주당 의원은 "교육 문제는 거대 담론인 동시에 민생 이슈"라며 "최근 대통령이 언급한 '등골 브레이크'의 주역인 교복비와 사교육비 이슈 등은 부의 양극화와 사회 불평등을 초래한다"고 말했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>