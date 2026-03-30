내달 3일까지 선불카드 배부

전남 곡성군이 30일 오전 곡성기차마을 전통시장에서 '기본소득데이 0330' 행사를 개최했다. 전남 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 곡성군이 30일 '농어촌 기본소득'의 첫 지급을 시작하며 지역 경제 활성화와 인구 소멸 위기 극복을 위한 첫발을 뗐다.

30일 곡성군에 따르면 이날 오전 곡성 기차마을 전통시장에서 군 공무원과 의회 관계자, 상인회, 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 첫 지급을 기념하는 '기본소득 데이 0330' 행사를 개최했다.

이번 행사는 지난해 12월 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 선정된 이후 약 3개월간의 철저한 준비 과정을 거쳐 마련됐다. 행사는 사업 추진 경과보고를 시작으로 기본소득 카드 전달식, 첫 지급 기념 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

특히 카드 전달식에는 곡성의 과거와 현재, 미래를 상징하는 어르신과 청년, 다둥이 가족이 참여해 의미를 더했다. 다둥이 가족의 자녀 4명에게는 실물 선불카드가 직접 전달돼 눈길을 끌었다.

기념식 후 참석자들은 '곡성군 농어촌 기본소득 지역경제를 살립니다'라고 적힌 어깨띠를 두르고 전통시장과 인근 가맹점을 돌며 스티커 부착 및 첫 결제 이벤트를 열어 주민들의 사용을 독려했다.

곡성군은 이번 첫 지급을 위해 지난 3개월 동안 읍면 위원회 구성, 공직자 대상 이해 교육, 지역농협과 상생협력 업무협약, 가맹점주 간담회 등을 통해 제도 운영 기반을 체계적으로 다져왔다.

군은 향후 기본소득과 연계한 사회적 연대경제 조직을 육성하고, 면 단위 지역의 사용처를 확대하는 등 실질적인 지역 순환 경제 체계를 강화할 계획이다.

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군 관계자는 "이번 지급분은 2~3월분을 포함해 개인당 30만 원이 지급된다"며 "선불카드 신청자는 30일부터 4월 3일까지 읍면 집중 배부 기간에 맞춰 방문 수령해야 한다"고 설명했다. 이어 "농어촌 기본소득이 사람이 머물고 다시 살고 싶은 곡성을 만드는 마중물이 되도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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