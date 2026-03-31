성평등부, 1차 고용평등정책포럼 개최

여성 경제활동 촉진 정책 현황 점검

"범부처 차원 정책 과제 마련해야 해결"

성평등가족부는 한국여성정책연구원과 공동으로 31일 스페이스쉐어 서울역센터에서 '제1차 고용평등정책포럼'을 개최한다.

이번 포럼은 성평등한 노동시장 조성과 여성 경제활동을 촉진하는 주요 정책 현황을 점검하고 개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 성평등부는 이번 1차 포럼을 시작으로 6월까지 총 4차례 포럼을 연다. 실효성 있는 고용평등정책 과제와 이를 뒷받침할 중앙·지방정부 및 민간과의 거버넌스 구축 방안을 모색할 계획이다.

이번 포럼은 고용평등정책 관련 전문가, 현장 관계자, 관계부처 등의 발제와 토론 순으로 진행된다.

강민정 한국여성정책연구원 연구위원은 '노동시장 성평등 및 여성 경제활동 활성화 정책 현황과 향후 과제'를 주제로 발표한다. 적극적 고용개선조치 등 주요 고용평등 제도의 현황과 추진체계 점검, 고용평등공시제 도입 등 성별임금격차를 해소하기 위한 통합적 정책 방향을 발표한다.

토론에는 정부·학계·노동·경영계 전문가들이 참여한다.

구미영 한국여성정책연구원 여성고용연구본부장, 국미애 성평등정책연구소 이음 소장, 김선애 한국경영자총협회 고용정책팀장, 박귀천 이화여자대학교 법학전문대학원 교수, 배진경 한국여성노동자회 대표 및 성평등가족부, 고용노동부 관계자가 참여한 토론이 이어진다.

이경숙 성평등부 성평등정책실장은 "성별 임금격차를 비롯한 노동시장 내 성별 격차 문제는 그 뿌리에 있는 구조적 원인을 분석하고, 이를 해소하기 위한 범부처 차원의 정책 과제를 마련해야 해결할 수 있다"고 말했다.

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이어 "이번 포럼이 성평등한 노동시장 조성을 위한 실효성 있는 정책과제 마련과 이를 위한 중앙과 지방, 민간과의 협력적 거버넌스를 구축하는 중요한 계기가 되길 기대한다"며 "현장의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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