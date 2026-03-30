30일 세종 본원서 취임식

박수진 신임 축산물품질평가원장은 "축산물 유통 혁신과 생산성 향상, 소비자 신뢰 확보를 핵심 목표로 삼아 축산업이 지속 가능한 국가 전략 산업으로 자리매김하도록 모든 역량을 다하겠다"고 30일 밝혔다.

박 신임 원장은 이날 세종 본원에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다. 축평원은 국내산 축산물의 품질 향상과 원활한 유통을 위해 축산물 등급판정과 이력 사업, 유통정보 사업을 운영하며 국민 먹거리 안전과 축산 유통 투명성 확보를 도모하는 농림축산식품부 산하의 준정부기관이다.

박수진 신임 축산물품질평가원장이 30일 세종 본원에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 축평원 AD 원본보기 아이콘

박 원장은 취임사를 통해 축평원이 보유한 독보적인 데이터 자산을 적극적으로 활용하겠다고 강조했다. 이를 위한 경영방침으로 ▲데이터 연계를 통한 축산 행정의 지능화 및 산업 외연 확대 ▲소비자 신뢰 강화를 위한 등급제 및 이력제 내실화 ▲투명하고 합리적인 유통 환경 조성 ▲숙련된 노하우와 디지털 기술이 공존하는 자부심 있는 일터 조성 등을 제시했다.

박 원장은 "대내외 여건이 엄중한 가운데 공공기관의 강도 높은 경영혁신과 실질적인 성과를 요구하는 국민의 목소리가 높다"며 "투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 국민이 현장에서 성과를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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한편 박 원장은 행정고시 제40회 사무관으로 임용돼 농식품부 식량정책관과 농업정책국장, 식량정책실장, 기획조정실장 등 주요 보직을 역임했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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