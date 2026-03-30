강남만 뚝뚝…외곽 지역이 끌어올리는 서울 집값

강북 14개 구 아파트값 2022년 1월 수준 회복

전세수급지수 악화일로…씨 마른 전월세 매물

외곽지역 집값 오름세에 힘입어 서울 한강 이북 14개 구의 아파트 평균 매맷값이 2022년 1월 수준을 회복했다.

30일 KB국민은행이 발표한 월간 주택가격동향에 따르면 이달 서울 강북 14개 구의 아파트 매매가격지수는 지난달보다 1.7포인트 오른 100.3을 기록했다.

강북 14개 구 모두 집값 상승…서초·송파도 안떨어졌네

아파트 매매가격지수는 2022년 1월(100)을 기준으로 가격 변동을 지수로 나타낸 것이다. 강북 14개 구의 관련 지수는 2022년 8월 100.1 이후 100 아래로 떨어지며 2024년 5월에는 87.7까지 하락했었다. 이후 19개월 연속 오름세를 이어간 끝에 다시 100선을 회복했다.

강북권에서는 14개 구 모두 전월보다 지수가 올랐다. 한국부동산원 통계에서 이달 들어 가격이 하락세로 전환한 용산구 역시 KB국민은행 통계에서는 2월 122.7에서 124.6으로 1.5% 상승한 것으로 나타나 정부-민간 통계 간 괴리를 보였다.

한강 이남 11개 구 아파트 매매가격지수는 지난달 113.3에서 이달 114.6으로 1.3포인트 상승했다. 이 기간 강남3구의 경우 강남구만 128.2에서 128.0으로 소폭 하락했을 뿐 ▲서초구(122.2→122.7), 송파구(127.2→128.0)는 가격이 올랐다.

서울 아파트 가격 상승은 ▲강북(90.1→91.5) ▲노원(86.1→ 87.7) ▲성북(94.6→ 97.1) ▲관악(98.0→100.3) ▲구로(93.2→94.7) ▲영등포(112.8→115.2) 등 외곽지역이 주도했다. 정부 대출 규제를 피한 15억원 이하 중저가 주택에 실수요자가 몰리면서 이들 지역의 집값을 끌어올리고 있는 것으로 풀이된다.

매물 실종에 아우성…씨 마르는 전월세

전월세 시장의 수급 불균형은 더욱 심화하는 추세다.

특히 서울 지역 전세수급지수는 악화일로다. 지난해 4월 136.4 이후 지수가 가파른 상승을 이어가면서 3월에는 172.4까지 치솟았다. 2월 166.8 대비 5.6포인트나 뛴 수치다. 전세수급지수는 100에 '공급부족' 비중을 더한 뒤 '공급충분' 비중을 뺀 수치다. 100을 기준으로 이보다 높을수록 시장에서 '공급 부족' 비중이 높다는 뜻으로, 최대치는 200이다.

강북 14개 구의 전세수급지수는 지난달 178.5에서 182.2로 높아졌으며, 강남 11개 구 역시 156.4에서 163.6으로 상승했다. 상대적으로 중저가 주택 비중이 높은 강북권의 전세 공급 부족 사태가 심각한 셈이다.

아파트 종합정보 플랫폼인 호갱노노에 30일 현재 올라온 매물 검색 결과 뉴타운 아파트가 밀집한 성북구 길음동에서는 전세와 월세를 통틀어 매물이 18건에 불과한 것으로 나타났다. 그나마 래미안길음센터피스, 롯데캐슬클라시아 등 2개 단지에 11개의 매물이 몰렸을 뿐, 나머지 대부분 단지에서는 아예 전월세 물건 자체가 파악되지 않고 있다.

구로구 일대 대표 주거지로 꼽히는 신도림동 역시 전월세 물건이 6건 밖에 없는 것으로 파악됐다. 신도림동 내 단지가 21곳이라는 것을 고려하면 3개 단지당 매물이 1건꼴인 셈이다.

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신도림동 A 중개업소 관계자는 "세입자들이 지역 내에서 전세 매물을 찾지 못하다 보니 구로동 등 상대적으로 싼 인접 지역 매물을 찾는 실정"이라며 "자녀 학교 등으로 마냥 다른 지역으로 이동할 수도 없어서 어려움을 겪고 있다"고 전했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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