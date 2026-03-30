'가성비 식당' 공유 사이트 거지맵 등장

개발자 "집단지성 통해 엄중 평가"

고물가가 흐름이 이어지는 가운데 이른바 '가성비'(가격대비성능) 식당을 찾을 수 있는 '거지맵'이 등장했다.

30일 사회관계망서비스(SNS)에는 저렴한 식당을 확인할 수 있는 이른바 '거지맵'이 공유되고 있다.

가성비 식당 정보를 제공하는 거지맵. AD 원본보기 아이콘

거지맵은 지역별로 1만원 이하의 저렴한 메뉴를 제공하는 식당 위치를 지도 형태로 여주는 서비스다. 돈까스 4000원, 짬뽕 4900원, 순댓국 3500원, 김치찌개 3000원, 떡볶이 2500원 등 지역별로 이른바 가성비 식당 정보를 확인할 수 있다. 가격 필터를 적용하면 원하는 금액대에 맞춰 식당을 찾는 것도 가능하다.

거지맵 내 커뮤니티인 '거지방'에서는 저렴한 식당 정보와 후기도 공유되고 있다. 또 하루 식비를 기록하거나 마트 마감 할인 시간대 정보를 나누는 등 생활비를 줄이는 팁들도 오가는 모습이다. 일부 이용자들은 "혼자 밥 먹을 식당 찾기 좋다", "요즘 같은 고물가 시대에 필수"라는 반응을 보이고 있다.

물가 상승이 이어지며 식비 부담이 커진 상황 속 거지맵이 호응을 얻고 있는 것으로 풀이된다. 한국소비자원 참가격에 따르면 지난달 서울 지역의 외식용 김밥 가격은 1줄당 평균 3800원으로 전년 동기 대비 7.4% 증가했다. 삼겹살(200g) 가격의 경우 전월 대비 2만1141원으로 0.4% 올랐다. 칼국수와 비빔밥도 전월보다 각각 0.4%, 0.3% 상승했다.

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'거지맵' 개발자는 "거지맵에 대한 많은 관심을 감사드린다"며 "이곳은 거지들의 집단지성과 참여를 통해 엄중한 평가가 이루어지는 곳"이라고 말했다. 이어 "최근 이해관계자에 의한 제보로 여겨지는 건들이 발견되고 있다"며 "엄중한 평가를 기반으로 엄중한 철퇴를 내릴 예정"이라고 전했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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