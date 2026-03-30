이스라엘 의회가 이란과의 전쟁 비용을 충당하기 위해 국방비를 증액한 올해 예산안을 통과시켰다.

벤자민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

30일(현지시간) 타임스오브이스라엘(TOI)과 블룸버그통신 등 외신은 이스라엘 의회가 표결 끝에 2026년 예산안을 찬성 62표, 반대 55표로 가결했다고 보도했다.

이스라엘의 올해 총예산 규모는 총 8506억셰켈(약 410조원)이며 정부 지출 상한은 6990억셰켈이다. 이 중 국방비는 1430억셰켈이다. 전체 예산안에서 가장 많은 비중을 차지한다. 가자전쟁 발발 전인 2023년과 비교하면 120% 증가한 수치다.

여기에 이란 전쟁 관련 비용이나 기타 군사 수요에 대비한 예비비 60억셰켈이 추가로 편성됐다. 추가된 자금은 주로 이스라엘의 군수품 재고 보충과 예비군 급여 지급에 사용될 예정이다.

베잘렐 스모트리치 재무장관은 국방비를 '핵심'이라며 이를 통해 이스라엘이 "지정학적·외교적 위상을 극적으로 강화하고 중동을 해체한 뒤 재건할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

반면 야당 측은 이번 예산안 통과를 맹렬하게 반박했다. 제1야당 예시아티드의 야이르 라피드 대표는 "이스라엘 역사상 가장 큰 규모의 도둑질"이라고 비판했다.

그러면서 "이들은 국민과 동떨어진 비열한 도둑들의 집단"이라며 "이란과의 전쟁 때문에 시민들이 방공호에 몸을 피하고 있는 와중에도 이스라엘 국민의 것을 약탈하고 있다"고 강조했다.

AD

블룸버그는 예산안 통과로 네타냐후 내각이 한숨 돌릴 수 있게 됐다고 전했다. 이스라엘 법상 이달 31일까지 예산안이 통과되지 못할 경우 의회가 자동으로 해산하면서 조기 총선에 들어가기 때문이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>