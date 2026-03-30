국립부경대·경성대·중국연변대 공동연구, 국제학술지 'IJTR' 게재

e-스포츠가 단순한 오락을 넘어 도시 재생과 관광 수익의 핵심 엔진으로 부상하고 있다.

국립부경대학교와 경성대학교, 중국 연변대학교 연구진의 공동 수행 논문이 관광·호스피탈리티 분야 국제학술지에 3월 게재됐다.

논문 제목은 'How Can AI-Driven Deep Learning Models Forecast the Sustainability of Esports and Its Transformative Impact on Tourism and Hospitality?'이다.

이 논문은 e-스포츠 생태계의 지속가능성과 관광·호스피탈리티 산업에 미치는 영향을 AI 기반 딥러닝 예측모형을 통해 분석했다.

연구에는 경성대 글로벌학부 글로벌호스피탈리티경영학전공 장스위(Zhang, Siyu) 조교수, 중국 연변대 경제관리학원 관광경영학과 임택(Lin Ze) 강사(조교수), 국립부경대 경영학부 관광경영학전공 양위주 교수가 공동으로 참여했다.

공동연구진(왼쪽부터 양위주, Zhang Siyu, Lin Ze). 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

연구진은 e-스포츠가 관광 활성화, 고객 참여 확대, 이벤트 연계, 신규 수익 창출 등에 미치는 가능성을 체계적으로 검토한 결과, AI와 딥러닝 기술이 관련 산업의 예측 정확도를 높이는 데 효과적이라는 결과를 제시했다.

특히 이번 연구는 e-스포츠를 게임 산업을 넘어 관광·호스피탈리티 산업과 연계 가능한 융복합 분야로 조명하고, 지역 산업 발전을 위한 실질적인 시사점을 제시했다는 점에서 관심을 끈다.

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교신저자인 양위주 교수는 "부산은 글로벌 관광 허브도시이자 전시·컨벤션, 대형 이벤트 개최 역량을 갖춘 도시인 만큼, e-스포츠를 관광·마이스 산업과 연계한다면 지역경제 활성화와 도시 브랜드 제고에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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