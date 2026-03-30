임청택 전 중부대총장 고문 맡아

이두희·김인현·이상직·김선완 등

국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보 선거대책위원회는 29일, 전국 각 지역과 분야를 망라한 50여명의 교수 및 전문가로 구성된 '정책자문단' 명단을 발표했다.

자문단에 참여한 교수들은 이철우 후보가 일관되게 추진해 온 대구·경북 행정통합, 지방소멸 대응, 대한민국 판을 바꾸는 지방시대 정책에 깊은 공감을 표하며, 수도권 1극 체제를 극복하기 위한 이 후보의 추진력을 높이 평가했다.

국민의힘 이철우 경북지사 예비후보가 출마선언을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

정책자문단장으로는 이두희 전 한국경영학회장(고려대), 김인현 해상법 전문가(고려대), 이상직 교수(호서대), 김선완 교수(경북외대), 전정기 전 상경대학장(영남대), 신진교 전 경영대학장(계명대), 박영근 전 한국산업경영학회장(창원대) 등 각 분야의 최고 권위자들이 이름을 올렸다. 또한 임청택 전 중부대 총장이 고문을 맡아 정책의 무게감을 더했다.

이철우 예비후보는 "전국의 저명한 교수님들이 뜻을 모아주신 것은 수도권 집중이라는 국가적 병폐를 고치고 지방의 힘으로 다시 뛰는 대한민국을 만들라는 엄중한 명령"이라며, "자문단이 제안하는 혁신적인 정책들을 바탕으로 행정통합을 완수하고, 누구나 살고 싶은 '지방시대'의 표준 모델을 경북에서 반드시 증명해 내겠다"고 강조했다.

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이번 정책자문단은 향후 분야별 분과위원회를 통해 공약의 실현 가능성을 점검하고, 당선 직후 도정에 즉각 반영할 수 있는 구체적인 로드맵을 작성할 계획이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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