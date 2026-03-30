장중 한때 하락폭 2800 이상

"사실상 전 종목 내림세"

日 재무관 "단호한 조치" 예고

이란 전쟁 여파에 일본 증시가 기록적인 폭락세를 보였다. 특히 자동차 기업들의 주가가 급락했는데, 엔화 약세에 따른 수혜보다는 전쟁 여파에 따른 경기 악화 영향을 더욱 우려하는 모습을 보였다. 이날 엔·달러 환율은 1년8개월 만에 160엔선을 돌파했다. 일본 당국은 '단호한 조치'를 언급하며 시장 개입 가능성을 내비쳤다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 엔화와 달러화를 정리하는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 30일 전 거래일 대비 2.79% 하락한 5만1885.85로 마감했다. 이날 오전 장 중에는 4.57% 폭락한 5만936.13을 기록하기도 했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 이날 도쿄증권거래소(TSE) 프라임 시장의 하락 종목 수가 전체의 90%를 넘어섰으며, 사실상 전 종목이 내림세를 보였다고 보도했다. 닛케이지수는 개장 직후 5만566까지 추락하며 장중 기준으로 지난해 12월30일 5만198 이후 최저 수준을 기록했다.

이란 전쟁 여파로 고유가 추세가 지속되면서 일본 기업들의 실적 전망에도 먹구름이 드리우기 시작했다. 다이와증권에 따르면 해외 매출 비중이 30% 이상인 글로벌 기업을 대상으로 한 RI(4주 합계치)는 +6.1을 기록했다. 직전 고점이었던 지난달 13일(+28.2) 대비 급락했다.

이는 실적 상향 조정과 하향 조정 건수가 같아졌음을 의미한다. 특히 해외 매출 비중이 높은 글로벌 기업들의 하락세가 두드러졌다.

스즈키 마사히로 다이와 수석 애널리스트는 "고유가로 인한 불투명성이 커지면서 향후 제조 전반으로 실적 하향 조정이 확산할 우려가 있다"고 분석했다.

유가 상승이 물류비와 원자재 가격 등에 영향을 끼치면서 제조원가 부담을 키우고 있다. 여기에 에너지발 인플레이션으로 미국 등 주요 주요국의 소비 위축이 가시화되고 있다. 엔저 기조에도 이러한 소비 위축으로 판매량 급감과 원가 상승에 따른 마진율 하락 우려가 시장에 더 크게 반영된 결과라고 닛케이는 설명했다.

이날 도요타와 혼다는 장중 7%대 급락세를 보였다. 최근 도요타는 다음달 1일부로 곤 겐타 최고재무책임자(CFO)가 최고경영자(CEO)로 활동한다는 소식을 전한 바 있다. 당시 엔화 약세와 비용 절감 노력이 실적을 끌어올릴 것으로 예상된다면서 2025회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 영업이익 전망을 3조8000억엔으로 제시했다. 지난 실적 발표에 따르면 도요타는 엔화가 1엔 약세로 움직일 때마다 달러화 기준 500억엔(약 4711억원), 유로 기준 100억엔(약 942억원)의 이익이 늘어난다고 설명한 바 있다.

이날 인공지능(AI) 관련주인 어드반테스트와 소프트뱅크그룹(SBG)도 큰 폭으로 하락했다.

골드만삭스는 전날 보고서를 통해 에너지 가격 상승에 따른 이익 성장 둔화를 반영해 토픽스(TOPIX)와 닛케이지수 전망치를 일제히 하향 조정했다. 닛케이는 "닛케이지수의 5만 선 붕괴가 눈앞으로 다가오면서 하방 경직성에 대한 불안감은 당분간 지속될 전망"이라고 전했다.

한편 이날 새벽 달러당 160엔을 넘어섰던 엔화는 정부의 구두 개입 후 소폭 내렸다. 일본 서 환율 정책을 이끄는 미무라 아쓰시 일본 재무성 재무관은 엔화 약세에 대해 "이 상황이 계속되면 슬슬 단호한 조치도 필요해진다"며 시장 개입 의사를 시사했다. 그는 이어 "투기적인 움직임이 고조되고 있다는 목소리가 들린다"고 말했다. 닛케이는 재무관이 '단호한 조치'라는 표현을 지난 2024년 7월 취임 이후 처음 사용했다고 전했다. 엔·달러 환율은 이날 새벽 도쿄 외환시장에서 160.45엔까지 상승했다가 미무라 재무관의 구두 개입성 발언 여파로 오전 10시에는 159.9로 떨어졌다. 오후 4시22분 기준 159.64엔을 기록 중이다.

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지난 28일 뉴욕 외환시장에서도 엔·달러 환율이 160.42엔까지 올라 2024년 7월 이후 약 1년8개월 만의 최고치를 기록했다. 2024년 7월에는 일본 외환 당국이 엔화를 사들이며 시장 개입에 나섰다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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