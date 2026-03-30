특검보 충원 나서…대통령에 후보 2명 추천

권창영 2차 종합특별검사팀이 '김건희 수사 무마 의혹' 관련 당시 검찰 수사팀 관계자를 지난주 참고인 신분으로 조사했다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 30일 경기 과천시 특검사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김지미 특검보는 30일 오후 경기 과천시 특검 사무실에서 개최한 브리핑에서 "2024년 당시 수사팀 관련자를 소환해 조사했고, 앞으로도 순차적으로 조사할 것"이라며 이같이 밝혔다.

'수사 무마 의혹'은 서울중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 충분한 수사 없이 공범 의혹을 받는 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다.

앞서 당시 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패수사2부는 김 여사가 상장사 대표인 권오수 전 도이치모터스 회장을 믿고 이익을 얻으려 계좌 관리를 맡겼을 뿐 시세조종 범행을 알지 못한 것으로 판단해 자본시장법 위반 혐의에 대해 혐의없음 처분한 바 있다.

검찰은 김 여사에 대해 소환 조사를 하지 않고 직접 대통령경호처 시설을 찾아가 조사에 나선 것으로 알려졌다. 이를 두고 수사팀이 김 여사를 포토라인에 세우지 않기 위해 특혜를 준 것이 아니냐는 비판이 나오기도 했다.

이에 종합특검팀은 윗선으로 추정되는 '성명불상자'가 권한을 남용해 불기소 처분을 부당하게 종용했다고 보고 지난 23일 대검찰청과 서울중앙지검 등에 대한 압수수색을 벌였다.

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한편 종합특검팀은 특검보 충원에도 나선다는 계획이다. 종합특검팀의 특검보 정원은 5명이다. 하지만 현재 4명(권영빈·김정민·김지미·진을종)만 임명돼 활동하고 있다. 김 특검보는 "3대 특검 및 경찰청 국가수사본부로부터 받은 사건의 수사를 위해 특검보 충원이 필요하다"며 "대통령께 특검보 후보 2명을 추천했다"고 했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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