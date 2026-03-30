아시아산림협력기구(AFoCO)가 녹색기후기금(Green Climate Fund·GCF) 인증기구 지위를 확보했다. AFoCO는 2018년 한국이 주도해 출범시킨 국제기구다. AFoCO의 GCF 인증기구 승인을 한국의 기후·외교 성과로 평가할 수 있는 근거다.

산림청은 GCF 이사회(제44차)에서 AFoCO가 국내 네 번째 인증기구로 승인받았다고 30일 밝혔다.

녹색기후기금 인증위원회와 아시아산림협력기구 사무국 관계자들이 기념촬영하고 있다. 산림청 AD 원본보기 아이콘

GCF 인증은 국제기구가 기후변화 대응 사업을 직접 기획하고, 재원을 확보해 집행까지 수행할 수 있도록 하는 제도다.

AFoCO는 재정관리 체계, 사업관리 역량, 환경·사회 보호 체계, 성평등 정책, 거버넌스 등 검증 절차를 거쳐 GCF 인증을 받았다. 이는 AFoCO가 산림 분야 국제협력과 기후사업 추진에 필요한 제도적 기반과 이행 역량을 갖춘 국제기구임을 인정받은 결과물이다.

국내에서는 한국산업은행(KDB), 한국국제협력단(KOICA), SK증권이 먼저 GCF 인증을 받았다. AFoCO는 국내 네 번째로 GCF 인증기구 지위를 확보했다. 이를 통해 AFoCO는 아시아 지역을 중심으로 기후협력 확대와 국제 위상을 강화할 수 있게 됐다.

향후 AFoCO는 회원국의 국가 기후정책과 연계한 사업 발굴을 확대하고, 산림을 통한 탄소흡수원 증진과 기후회복력 강화 사업을 본격적으로 추진할 계획이다.

박은식 산림청장은 "AFoCO는 한국이 주도해 설립한 국제기구로, GCF 인증은 한국의 기후·산림 분야 외교 성과로도 평가할 수 있다"며 "산림청은 AFoCO와 협력해 아세안, 중앙아시아 15개 회원국과 글로벌 기후대는 산림협력을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 AFoCO는 '회복력 있고 지속가능한 숲, 경관 및 지역사회를 이루는 더 푸른 아시아 실현'을 비전으로 활동한다.

2021년 OECD DAC 적격기구로 등재돼 공적개발원조(ODA) 사업을 본격화했다. 이후에는 네덜란드·영국·세계은행(World Bank)·유럽연합(EU) 등 글로벌 금융 및 선진국과 협력 사업을 전개해 탄소 사업의 전문성을 축적했다.

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OECD DAC 적격기구 등재는 공식적으로 ODA 자금을 확보할 수 있는 국제기구가 됐다는 것을 의미한다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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