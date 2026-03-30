66주년 3·15의거 기념… 제33회 3·15마라톤대회 열려

전국 7795명 참가 조기마감, 1만여명 운집



좋은데이 모델 배우 표예진 팬사인회 인기

창원의 봄을 알리는 시민 축제 '제33회 3·15 마라톤대회'가 지난 29일 창원시 마산합포구 3·15해양누리공원 일원에서 펼쳐졌다.

올해 33회째를 맞이한 이번 대회는 대한민국 현대사를 기록한 민주화운동 '3·15의거' 66주년을 기념해 개최됐다. 전국에서 모인 마라톤 동호인과 시민들은 함께 달리며 자유·민주·정의라는 3·15의거의 숭고한 정신을 공유하는 시간을 가졌다.

이번 대회는 접수 단계부터 높은 관심을 받았다. 총 7795명의 참가 신청이 몰려 조기 마감됐다. 대회 당일에는 참가자와 가족, 시민 등 1만여명이 현장을 찾아 마산의 따뜻한 봄 정취에 열기를 더했다.

행사는 해군 의장대 공연을 시작으로 태권도 및 댄스 공연 등 화려한 식전 행사가 펼쳐지며 분위기를 고조시켰다. 지역향토기업 무학의 소주 브랜드 '좋은데이' 전속 모델이자 창원 출신 배우 표예진의 팬사인회가 열려 현장을 찾은 시민들로부터 호응을 얻었다.

대회 결과 미니 마라톤(10㎞)에서는 김종진(남자부) 씨와 김선정(여자부) 씨가 각각 우승의 영예를 안았다. 건강달리기(5㎞) 부문에서는 김승수(남자부) 씨와 황혜리(여자부) 씨가 1위를 차지했으며 10㎞단체전은 창원명마팀이 우승컵을 들어 올렸다.

또 3·15의거를 기념하는 315위와 대회차수를 기념하는 33위 참가자에게는 특별상이, 최고령 참가자에게는 최고령상이 수여되는 등 다채로운 시상이 진행됐다.

최재호 3·15마라톤준비위원회 회장(무학 회장)은 "대한민국 민주화운동의 뿌리인 3·15의거 66주년을 맞이한 해에 열린 대회라 더 감회가 새롭다"며 "참가자와 시민이 함께 호흡하며 달린 오늘이 3·15의 가치를 다시 한번 가슴에 새기는 소중한 계기가 되었기를 바란다"고 전했다.

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3·15 마라톤대회는 매년 창원의 아름다운 해안로를 배경으로 열리며 3·15의거의 역사적 의미를 계승하고 시민 화합을 도모하는 영남 지역의 대표적인 마라톤 축제로 자리잡고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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