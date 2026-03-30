상북 이천리 공영주차장 준공



여름철 교통 혼잡 완화 기대

울산 울주군이 영남알프스 명소 철구소 일대의 고질적인 주차 문제 해결에 나섰다.

울주군은 30일 상북면 이천리 철구소 공영주차장에서 준공식을 열고 공영주차장 조성을 완료했다고 전했다. 이날 행사에는 이순걸 군수를 비롯해 시·군의원과 지역주민 등 100여명이 참석했다.

울주군이 상북 철구소 공영주차장 준공식을 갖고 있다. 울주군 제공 AD 원본보기 아이콘

철구소 일대는 여름철 피서객이 집중되면서 주차난과 불법 주정차 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 도로변 불법 주차로 인한 교통 불편과 사고 위험이 커 공영주차장 조성은 지역의 오랜 숙원사업으로 꼽혀왔다.

이번에 준공된 공영주차장은 총 65면 규모로, 경형 차량 7면과 장애인 전용 3면을 포함하고 있다. 이를 통해 주차 혼잡을 해소하고 보다 안전하고 쾌적한 관광 환경을 제공할 것으로 기대된다.

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울주군 관계자는 "공영주차장 준공으로 주민들의 생활 여건이 개선되고 관광객 편의도 크게 향상될 것"이라며 "여름 성수기 이전에 사업을 완료해 효율적인 교통 관리가 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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