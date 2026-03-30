전남경찰 30일 장세일후보 자녀 자택 압수수색

금품제공 의혹 제보자도 압수수색 영장 집행



장세일 후보측 "진실 규명 당연한 절차"

낙선 목적 왜곡·조작 선거문화 근절돼야

민주당 감찰에선 "근거없음" 결론 도출

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장세일 전남 영광군수 예비후보(더불어민주당)의 '자녀 금품수수 의혹'과 관련, 경찰 수사가 본격화됐다.

전남경찰청(형사기동대)은 30일 오전 장 예비후보 자녀 자택에 대한 압수수색을 진행했다. 경찰은 불거진 의혹을 규명하기 위한 자료(휴대전화 등) 일체를 확보한 것으로 전해졌다. 또 경찰은 이날 오후 장 예비후보 자녀에게 직접 금품을 제공했다고 밝힌 제보자를 상대로도 압수수색 영장을 집행한 것으로 확인됐다.

장 예비후보 측은 해당 의혹이 불거지자, 수사기관에 신속한 강제수사를 요청해왔다. 의혹이 꼬리를 물면서 사실과 다른 내용이 지역 내 확산하고 있단 판단에서다.

실제 장 군수의 자녀는 앞서 지난 13일 허위사실 유포자들을 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했으며, 23일 보충 조사까지 마쳤다. 또 제보자의 주장을 검증 없이 보도한 일부 언론사를 상대로도 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의에 고소장을 제출했다.

장 예비후보 캠프 측은 공식 입장문을 내고 "선거를 앞두고 제기된 금품수수 의혹은 명백한 허위 제보에 기반한 것으로 판단된다"며 "수사기관의 신속한 강제수사를 통해 진실 규명과 추가 피해 확산 방지가 반드시 이뤄져야 한다"고 강조했다.

이어 "이번 사건은 단순 의혹 제기를 넘어 선거를 혼탁하게 만드는 중대한 사안이다"며 "제보자들에 대한 강제수사 역시 신속히 진행돼 허위 제보의 경위와 배후가 명확히 밝혀져야 한다"고 밝혔다.

또 "선거 때마다 낙선을 목적으로 한 불법적 행위가 반복돼 온 만큼, 이번 수사를 계기로 왜곡과 조작에 기반한 선거문화는 반드시 근절돼야 한다"고 지적했다.

그러면서 "장 예비후보 자녀의 금품수수 의혹 자체가 사실이 아님을 입증할 추가 증거자료를 법률대리인을 통해 수사기관에 제출할 예정이다"며 "객관적 사실에 기반한 판단이 조속히 이뤄질 것이다"고 밝혔다.

아울러 "허위사실 유포와 명예훼손, 왜곡 확산 행위에 대해선 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 묻겠다"며 강경 대응 방침을 분명히 했다.

이와 관련 전남 경찰은 "이날 장 예비군수 자녀와 사건 제보자 모두 압수수색 한 것은 맞다"며 "세간의 제기된 의혹들에 대한 확인 차원이었다. 수사 관련 세부적 내용에 대해선 말하기 어렵다"고 밝혔다.

한편 이번 장세일 영광군수 예비후보의 자녀 금품수수 의혹은 모 언론에서 '장 군수 자녀가 민간업자로부터 3,000만원 상당(500만원권 수표 6장)의 돈 봉투를 받는 장면이 담긴 영상이 있으며, 이는 해당 업자가 3억5,000만원 규모 지역 사업 수주를 하는데 깊은 연관성이 있다는 의혹'을 제기하면서 불거졌다.

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더불어민주당 윤리감찰단은 지난 26일 해당 논란에 대한 감찰을 실시한 결과, '근거 없음' 결론을 내린 바 있다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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