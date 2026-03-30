광주도시공사, 시민 이용시설·건설현장 10곳 집중안전점검
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30일 노사 협의회서 점검 계획 원안 의결
외부 전문가 참여·드론 활용 정밀 진단
광주도시공사가 시민 이용 시설과 건설 현장을 대상으로 한 '2026년 집중안전점검' 계획을 확정하고 다음 달 20일부터 두 달간 정밀 점검에 나선다.
광주도시공사는 30일 본사 중회의실에서 김승남 사장과 박정팔 노동조합위원장 등 노사 대표 10명이 참석한 가운데 '2026년 1분기 산업안전보건협의회'를 열고 이 같은 내용의 안건을 원안 의결했다고 밝혔다.
광주도시공사는 30일 본사 중회의실에서 김승남 사장과 박정팔 노동조합위원장 등 노사 대표들이 참석한 가운데 ‘2026년 1분기 산업안전보건협의회’를 열고 집중안전점검 계획을 의결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광주도시공사 제공
점검 대상은 총 10개소다. 체육시설 3곳(실내수영장·상무골프연습장·실내빙상장), 공동주택 3곳(쌍촌영구임대·금호빛여울채·우산빛여울채), 공사 현장 2곳(첨단3지구 부지조성 3공구·영락공원 자연장지), 기타 다중이용시설 2곳(전일빌딩245·황금주차장)이다.
점검은 다음 달 20일부터 6월 19일까지 2개월간 진행된다. 공사는 안전보건경영위원회 외부 위원과 시민안전관찰단 등 외부 전문가가 참여하는 합동 점검반을 구성해 전문성과 객관성을 확보할 계획이다.
또 드론 등 전문 장비를 활용해 구조물 노후화를 진단하고 전기·소방·가스 설비 상태를 입체적으로 점검한다. 경영진이 직접 참여하는 합동 확인 점검도 병행한다. 현장에서 즉시 시정이 가능한 사항은 바로 조치하고, 보수·보강이 필요한 시설은 예산을 확보해 개선한다.
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김승남 사장은 "시민과 근로자가 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성하는 것이 공기업의 가장 핵심적인 책무"라며 "외부 전문가가 참여하는 이번 집중 점검을 통해 재난 취약 요소를 사전에 차단하겠다"고 말했다.
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