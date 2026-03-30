김재민(왼쪽)과 카더가든. 뮤직팜 제공 AD 원본보기 아이콘

'싱어게인4'의 주역들이 자신들의 이름을 건 첫 번째 히트곡으로 대중 앞에 섰다.

30일 뮤직팜엔터테인먼트에 따르면 JTBC '싱어게인4 - 무명가수전'의 톱6 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리가 참여한 컴필레이션 앨범 '페이머스(FAMOUS)'가 이날 오후 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매됐다.

이번 앨범은 넷플릭스 오리지널 예능이자 스핀오프 프로그램인 '유명 가수에겐 히트곡이 필요해'를 통해 기획했다. 참가자들이 '무명'의 틀을 벗어나 진짜 '유명(Famous)' 아티스트로 거듭나는 과정을 담았으며, 거장 프로듀서들과 협업해 개개인의 매력을 극대화한 맞춤형 트랙 6곡을 수록했다.

앨범의 타이틀곡은 도라도와 코드 쿤스트가 함께 작업한 '퍼플 러브(Purple Love) (바니(Barney))'다. 세련된 알앤비 장르로, 어린 시절의 그리움을 보라색 공룡 인형 '바니'에 투영해 담아냈다.

앨범에는 ▲이오욱과 넬 김종완의 신스팝 '니가 있는 곳' ▲김재민과 카더가든의 알앤비 '홀드 미 타이트(Hold me tight)' ▲서도와 자이언티의 팝 'PADO (Surfin')' ▲슬로울리와 안신애의 네오 소울 '리얼 라이프(Real Life)' ▲규리와 윤종신의 발라드 'Blackout(기적의 선물)' 등 총 6곡이 담겼다.

이번 프로젝트는 넷플릭스를 통해 글로벌 동시 공개하며 전 세계 시청자들의 관심을 받고 있다. 출연진과 프로듀서들은 틱톡과 릴스 챌린지 등 다양한 디지털 활동을 통해 앨범의 열기를 이어갈 계획이다.

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제작진은 "이번 앨범은 실력을 검증받은 톱6가 자신들만의 음악적 색깔을 확립해가는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "국내외 최고 프로듀서들과의 시너지가 음악 팬들에게 특별한 선물이 되길 바란다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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