평생학습관 5월 준공·청년 베이스캠프 운영 앞둬

경남 산청군은 지난 27일 지역 내 교육 및 청년 거점시설 주요 현장을 점검했다고 30일 밝혔다.

이번 점검은 산청군의 미래 경쟁력을 책임질 교육 인프라를 확충하고 청년들의 안정적인 정착을 위한 지원책을 마련하기 위해 추진했다.

산청군 평생학습관 공사현장 점검 사진 AD 원본보기 아이콘

성흥택 부군수 등은 오는 5월 준공 예정인 평생학습관 건립 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하며 안전 시공을 당부했다.

평생학습관은 자격증 취득 과정, 지역특화 프로그램, 산청 형 평생학습 대학 등 군민 맞춤형 프로그램을 제공해 도·농간 생활 인프라 격차 해소에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이어 산청 우정학사를 방문해 학사 운영 현황을 청취하고 본격적인 운영을 앞둔 산엔청 청년 베이스캠프도 점검했다.

청년 베이스캠프는 청년들의 주거비 부담 완화를 위한 임대주택을 제공하고 지역 청년들이 모여 교류하고 소통할 수 있는 핵심 청년 거점 공간으로 자리매김할 전망이다.

AD

성흥택 부군수는 "각 시설이 본연의 목적에 맞게 운영될 수 있도록 세심하게 살피겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>