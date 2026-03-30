전남광주통합특별시 초대 교육감 출마 공식 선언

이정선 예비후보(현 광주시교육감)가 30일 광주시교육청 브리핑룸에서 전남광주통합특별시 교육감선거 공식 출마 선언식을 개최했다. 이정선 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이정선 예비후보(현 광주시교육감)가 30일 광주시교육청 브리핑룸에서 전남광주통합특별시 교육감선거 공식 출마 선언식을 갖고 본격적인 선거전에 돌입했다.

이 후보는 이날 선언문을 통해 "광주와 전남이 40년 만에 행정 담장을 허물고 하나가 된 역사적 전환기를 맞이했다"며"이재명 대통령이 강조하는 수도권 1극 체제 극복과 국가균형성장의 흐름 속에서 교육 통합을 반드시 성공시키겠다"는 고 강조했다.

이 후보는 이번 선거를 지역 생존을 위한 결단으로 규정했다. 그는 "수도권 집중화로 인한 인구 감소와 지역소멸 위기를 극복하기 위해서는 교육이 그 중심에 서야 한다"며 "전남 농산어촌의 소규모 학교부터 광주 도심의 대규모 학교까지 아우르는 통합 교육이 지역 성장과 도약의 초석이 될 것"이라고 말했다.

특히 자신이 통합특별시의 초대 교육감 적임자임을 내세우는 근거로는 '검증된 전문성'과 '행정 실행력'을 꼽았다. 이 후보는 "전남 순천의 농부 아들로 태어나 광주교대 총장과 광주시교육감을 지내며 교육 현장과 행정을 두루 경험했다"며 "통합 과정에서 예견된 갈등을 지혜롭게 조정하고 광주·전남의 서로 다른 여건을 연결해낼 유일한 교육전문가"라고 자신했다.

이날 이 후보가 발표한 전남광주 교육 대전환 6대 비전은 ▲전남·광주 교육 수준 상향 평준화, ▲AI·디지털 기반 전략산업 맞춤형 인재 양성, ▲,5·18 정신과 의(義) 교육 기반의 가슴 따뜻한 인성교육, ▲보편적 교육복지 확대로 국가 책임 교육 강화, ▲320만 시도민이 참여하는 소통형 교육 거버넌스 구축, ▲학교 중심의 교육생태계 조성으로 지역소멸 위기 대응이다.

이 후보는 특히 "이재명 대통령의 '국민주권'과 '실사구시' 철학을 전남·광주 교육 통합의 흔들리지 않는 중심 가치로 세우겠다"고 강조했다.

그는 "교육의 주인인 320만 시도민의 목소리를 하늘처럼 받드는 국민주권 교육 행정을 펼치고, 현장에 즉각 적용 가능한 실사구시형 정책으로 교육 통합의 성과를 시도민이 체감할 수 있게 하겠다"며 "이재명 정부의 국정 기조에 발맞춘 속도감 있는 교육개혁을 통해 전남·광주 교육 통합을 대한민국 균형 성장의 성공 모델로 완성하겠다"고 포부를 밝혔다.

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한편, 지난 26일 예비후보 등록 후 전남 동부권을 시작으로 현장 소통 행보를 이어가고 있는 이 후보는 향후 지역별 맞춤형 세부 공약을 순차적으로 발표하며 정책 선거에 박차를 가할 예정이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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