도시철도 운영 협력체계 구축… 시민 교통편의 증진 기대

부산과 양산 시민의 해묵은 숙원이었던 '도시철도 양산선'이 마침내 본격적인 가동 준비에 들어갔다.

경남 양산시는 30일 오후 2시 양산선 차량기지 내에서 부산시와 '양산선 운영 업무협약'을 체결하고 도시철도 운영 협력체계 구축에 나섰다.

양산시는 30일 부산시와 양산선 운영업무 협약을 체결했다. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 부산도시철도 1호선 노포역과 2호선 양산중앙역의 직접 연결을 통해 환승체계를 구축하고, 양산선 도시철도의 안정적인 운영과 시민 교통편의 증진을 위해 마련됐다. 이를 위해 부산시와 양산시는 도시철도 운영에 대한 역할을 분담하고 상호 협력하기로 했다.

협약식에는 박형준 부산시장과 나동연 양산시장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약에 따라 양산선 본선 구간은 양산시가 담당하고, 부산도시철도 2호선 연결 구간은 부산시가 담당하게 된다. 또 양 기관은 도시철도 운영과 관련된 정보 공유와 안전관리, 이용객 편의 증진을 위한 협력체계를 구축해 나갈 계획이다.

양산선은 개통 이후 부산과 양산을 연결하는 중요한 광역교통 수단으로 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 특히 이번 협약은 시민의 교통편의를 최우선으로 두고 두 지자체가 협력과 상호 양보를 통해 운영 방안을 마련했다는 점에서 의미 있는 행정 협력 사례로 평가된다.

양산시는 이번 협약을 통해 도시철도 운영의 안정성을 확보하고, 시민들이 보다 편리하게 이용할 수 있는 교통 환경을 조성해 나갈 방침이다. 아울러 양산선 개통에 대비해 도시철도 운영 준비와 시설 관리 등 안정적인 운영체계 구축에 지속적으로 노력해 나갈 계획이다.

AD

나동연 시장은 "이번 협약은 양산선의 안정적인 운영과 시민 교통편의 증진을 위한 중요한 협력의 출발점"이라며 "앞으로도 부산시와 긴밀히 협력해 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시철도를 만들어 가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>