산림버섯에서 유래된 천연물이 비만성 힘줄 손상을 억제하는 데 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다.

국립산림과학원은 중앙대 의과대학 연구팀과 공동연구를 진행해 산림버섯 유래 천연물 '에르고스테롤(ergosterol)'이 비만 환경에서 발생하는 힘줄 손상(건병증)을 억제하는 작용 기전을 규명했다고 30일 밝혔다.

에르고스테롤의 건병증 억제 효과를 도식화한 이미지. 국립산림과학원 AD 원본보기 아이콘

건병증은 반복적 물리 자극은 물론 비만 등 대사 이동으로도 악화될 수 있는 만성 질환이다. 지방산 축적에 따른 세포 내 스트레스가 주된 원인으로 지목된다.

특히 포화지방산인 팔미테이트는 소포체 스트레스를 유발해 단백질 항상성을 무너뜨리고, 힘줄 세포의 사멸과 콜라겐 분해를 촉진해 조직 퇴행으로 이어질 수 있다. 하지만 현재 치료는 통증 완화와 물리적 재활에 집중돼 세포 수준의 병리 기전을 직접 해결하는 데는 한계가 있다.

이와 달리 실험에서 에르고스테롤은 힘줄 세포의 사멸과 기능 저하를 억제하고, 소포체 스트레스와 근육-힘줄 간 신호 전달을 조절해 건병증을 치료하는 데 효과적인 것으로 확인됐다.

팔미테이트로 유도한 비만 유사 환경에서 에르고스테롤이 힘줄 세포의 생존율을 높이고, 세포사멸을 억제하는 데 효과를 보인 것이다.

또 콜라겐 분해 효소를 억제하는 동시에 힘줄 조직의 구조적 안정성에 필요한 콜라겐 수준을 정상화해 단순한 염증 완화를 넘어 힘줄 조직의 기능 회복에도 기여할 가능성을 엿볼 수 있게 했다.

공동연구팀은 이번 연구로 에르고스테롤이 세포 내 스트레스 억제와 대사 조절, 조직 간 신호 전달을 아우르는 다중 기전으로 비만 관련 건병증을 완화할 수 있다고 판단한다.

무엇보다 에르고스테롤은 버섯 유래 천연물로써 활용 가능성이 높아 향후 동물실험과 임상 연구를 거쳐 건병증 치료를 위한 실제 치료제로 발전될 가능성이 높다는 게 공동연구팀의 기대다.

연구 결과는 국제학술지 'Mycobiology'에 게재됐다.

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산림과학원 산림미생물이용연구과 이경태 박사는 "이번 연구는 비만과 연관된 근골격계 질환의 치료 전략을 세포·분자 수준으로 확장했다는 점에서 의미를 갖는다"며 "산림과학원은 향후 기능성 소재 개발과 신약 후보 발굴에 활용할 기반을 마련하는 데 집중할 계획"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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