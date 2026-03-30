日 무인판매점서 절도 사건 발생

SNS 인기 '두바이 쫀득 쿠키'만 노려

한국의 '두바이 쫀득쿠키'(두쫀쿠)가 일본에서도 인기를 끌고 있는 가운데 일본의 한 무인 판매점에서 두쫀쿠를 노린 절도 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

30일 일본 매체 후지뉴스네트워크(FNN)는 "가나가와현 요코하마시의 무인 디저트 판매점에서 한 남성이 두쫀쿠를 봉지에 가득 담아 훔쳐 달아나는 사건이 발생했다"고 보도했다.

일본 가나가와현 요코하마시의 무인 디저트 판매점에서 두바이 쫀득 쿠키 절도 사건이 발생했다. FNN AD 원본보기 아이콘

보도에 따르면 사건은 지난 19일 오전 3시40분께 발생했다. 당시 매장 폐쇄회로(CC)TV에는 남성이 두쫀쿠를 봉지 가득 담는 모습이 담겼다.

물건을 집는 손에만 장갑을 낀 남성은 상품을 집어 들며 고르더니 계산대에 있던 봉투 하나를 꺼내 수십 개의 상품을 담았다. 그는 가득 찬 봉지 두 개를 들고 계산대로 향했지만, 봉투를 하나 더 집어 들더니 그대로 매장을 빠져나갔다.

피해 매장에 따르면 범인은 두쫀쿠 제품만 노린 것으로 알려졌다. 피해 점주는 "사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끌며 입고 즉시 매장 판매 1위를 기록하는 상품"이라며 "매우 분노를 느낀다"고 밝혔다.

일본의 한 카페에서 판매 중인 두바이 쫀득쿠키. 인스타그램 원본보기 아이콘

최근 일본에서 '두바이 쫀득 쿠키'가 큰 인기를 끌며 품귀 현상이 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 입고 시점이 불투명해 현재 대부분 매장에서 품절 상태다.

매장 측은 피해액이 약 2만6000엔(24만7000원)으로 하루 매출에 해당한다고 밝혔다. 현지 경찰은 절도 사건으로 보고 용의자의 행방을 쫓고 있다.

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한편 한국에서 만들어진 퓨전 디저트인 두쫀쿠는 겉면을 마시멜로 반죽으로 감싸고, 속에는 중동식 얇은 면인 카다이프와 피스타치오 스프레드를 채웠다. 50~60g 안팎으로 골프공 정도 크기다. 두쫀쿠는 지난해 연말부터 2개월가량 품귀현상을 빚을 정도로 국내에서 인기를 끌었다. 이후 아랍에미리트(UAE), 일본, 홍콩, 인도네시아 등으로 확산했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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