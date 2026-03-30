우리카드, 해외 자산유동화증권 2억달러 발행

우리카드는 한화 약 3000억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 2억달러를 발행했다고 30일 밝혔다.

이 해외 ABS는 사회적채권으로 발행됐으며 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.

HSBC 은행이 최초로 국내 카드사 ABS 단독 투자 및 통화이자율스왑까지 제공하게 됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 2년이고 HSBC 코리아와 통화이자율스왑 체결을 통해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

최근 중동전쟁에 따른 유가 상승 등 극도로 불안정한 시장 상황에도 불구하고 우리금융그룹과 우리카드의 높은 대외 신뢰도 및 우수한 자산건전성이 성공적인 조달을 이끌었다. 더불어 HSBC 은행이 2017년 우리카드 최초 ABS에 투자자로 참여했고 2019년에도 우리카드의 첫 사회적채권 ABS에 다시 한번 투자자로 참여하며 형성된 양사 간 신뢰 관계도 힘을 보탰다.

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우리카드 관계자는 "국내·외 조달 환경 악화에도 불구하고 해외 ABS를 성공적으로 발행하면서 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다. 이 발행을 통해 조달 비용과 원화 카드채 발행 부담을 경감했다"며 "금번 발행을 포함해 향후에도 조달원 다변화를 통한 재무 안정성 제고에 박차를 가하겠다"고 전했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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