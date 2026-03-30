20여년 만에 산업부 장관·한국노총 회동

에너지 절약·AI 전환 협력 요청

노동계 "고용 불안 우려" 전달

김정관 산업통상부 장관(왼쪽)이 30일 서울시 영등포구 여의도 한국노총 대회의실에서 김동명 한국노총 위원장과 간담회 전 기념촬영을 하고 있다. 산업통상부. AD 원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 한국노동조합총연맹(한국노총) 지도부와 만나 중동발 위기 대응을 위한 노사 협력 강화를 제안했다. 산업부 장관이 한국노총 위원장을 직접 면담한 것은 2006년 이후 약 20년 만이다.

30일 산업부에 따르면 김 장관은 이날 서울 한국노총 대회의실에서 김동명 한국노총 위원장과 면담을 갖고 최근 중동 정세 악화에 따른 산업·경제 위기 대응 방안을 논의했다.

김 장관은 이 자리에서 "중동 전쟁이 장기화되며 우리 경제와 산업 전반이 거대한 위기에 직면했다"며 "비상한 시기를 극복하기 위해 노사 역량을 위기 대응에 집중하고, 노사 현장의 불필요한 갈등은 당분간 휴전하자"고 제안했다. 이어 "에너지 수급 안정을 위해 노동계도 에너지 절약에 동참해달라"고 요청했다.

산업 구조 전환과 관련해서는 인공지능(AI) 기반 제조혁신 전략인 'M.AX'를 언급하며 노동계의 협조를 구했다. 김 장관은 "산업의 AI 혁신을 통해 제조 생산성을 높이고 급격한 산업 전환에 기민하게 대응하는 것이 결국 노동자의 일자리를 지키는 길"이라고 강조했다.

또 "안정적인 일자리 창출의 핵심은 기업의 지역 투자 확대"라며 "정부는 파격적인 인센티브를 통해 기업의 지방 투자를 유도할 계획"이라고 설명했다. 아울러 "양질의 일자리 창출을 위해 노동유연성과 안정성 확대를 둘러싼 사회적 대화를 이어가자"고 제안했다.

이에 대해 한국노총은 석유화학·철강 등 산업전환 업종에 대한 지원 확대와 고용 유지 필요성을 강조했다. 특히 AI 도입 확대에 따른 일자리 감소 가능성에 대한 우려를 전달한 것으로 알려졌다.

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산업부는 이번 면담을 계기로 노동계와의 소통을 정례화할 방침이다. 산업부 관계자는 "노사 간 신뢰 회복과 협력 강화를 위해 한국노총과 민주노총 등과의 소통 체계를 구축했다"며 "지역 투자와 고용 창출 등 주요 현안에 대해 지속적으로 협의해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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