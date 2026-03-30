신임 전무에 김희문 기관금융본부장

신임 상무에 김태완 투자금융부장

글로벌·디지털화 등 내실 있게 이행

한국증권금융은 신임 전무에 김희문 기관금융본부장, 신임 상무에 김태완 투자금융부장을 선임하는 등 상반기 정기 인사를 실시했다고 30일 밝혔다.

이번 인사는 역동적으로 변화하며 발전하고 있는 자본시장을 지원하기 위해 높은 전문성과 경험을 갖춘 임원을 선임함으로써, 증권금융 본연의 역할을 공고히 하고 시장 참여자들과 화합 및 동반 성장하겠다는 의지를 담았다.

또한 디지털 및 인공지능(AI) 전환에 대응하고자 젊고 유능한 인재를 과감하게 발탁해 주요 보직에 기용하는 등 적재적소의 인사 배치를 통해 미래 성장동력 확보를 도모했다.

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한국증권금융 관계자는 "금번 임원 선임 및 인사를 통해 자본시장과 함께 도약·혁신하고자 추진해 온 시장 안전판 역할 강화, 글로벌화, 디지털화 등 3대 경영전략을 더욱 내실 있게 이행할 수 있도록 할 것"이라며 "핵심 역량을 제고하고 전문성을 강화해 지속적으로 시장 신뢰에 부합할 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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