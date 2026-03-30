건설사업관리용역 계약 체결…46개월간 사업 총괄 관리

부산도시공사가 서부산 행정복합타운 건립사업 추진에 속도를 낸다.

부산도시공사(BMC, 신창호)는 지난 26일 '서부산 행정복합타운 건립공사'의 감독권한대행 등 건설사업관리용역과 관련해 ㈜아이티엠건축사사무소 컨소시엄과 계약을 체결했다.

이번 건설사업관리용역은 착수일로부터 46개월간 수행되며, 계약금액은 약 145억원 규모다.

서부산 행정복합타운은 사상재생사업지구 내 조성되는 서부산권 대표 행정·공공기관 집적시설로, 동·서 균형발전 촉진과 공공행정 서비스 혁신을 목표로 추진되는 대규모 공공건축사업이다.

이 시설은 지하 5층, 지상 14층과 31층 규모의 2개 동으로 조성되며, 업무시설과 방송통신시설, 근린생활시설 등이 들어설 예정이다. 공사기간은 약 45개월이다.

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공사는 상반기 내 시공사와 계약을 체결한 뒤 본격적인 착공 준비에 들어갈 계획이다.

신창호 사장은 "이번 용역 계약을 통해 사업 전 과정에서 품질과 안전 중심의 관리체계를 더욱 강화할 것"이라며 "서부산의 새로운 랜드마크가 될 행정복합타운을 성공적으로 조성하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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