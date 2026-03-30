경기주택도시공사(GH)가 한국에너지재단과 상생협약을 맺었다.

GH는 30일 수원 광교 GH 본사에서 저소득층 주거환경 개선과 에너지 빈곤층 해소를 위해 한국에너지재단과 '전세임대 에너지효율 개선사업 상생 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 전세임대사업을 추진하는 공기업 중 최초로 이루어진 사례로, 주거 복지의 외연을 에너지 분야까지 확장했다는 점에서 의미가 크다.

김태욱 GH 임대주택본부장(왼쪽)이 30일 주영남 한국에너지재단 사무총장과 상생협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기주택도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 GH는 전세임대주택 입주 가구 중 에너지 효율 개선이 시급한 대상을 발굴해 추천하고, 한국에너지재단은 해당 가구를 대상으로 단열·창호·바닥 공사, 노후 보일러 교체 등을 지원한다.

두 기관은 전세임대 입주자들의 거주환경 개선과 에너지 복지 확산을 위한 지속가능한 협력체계를 공고히 하고, 저소득층 주거환경 개선과 에너지 복지 증진을 위해 공동 노력하기로 했다.

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김용진 GH 사장은 "이번 협약은 주거복지와 에너지복지를 동시에 실현하는 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 입주민들의 생활환경 개선에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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