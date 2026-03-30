신한카드, 국내 카드사 최초 ‘AI 에이전트 페이’ 실거래 성공

신한카드는 마스터카드와 협력해 사람을 대신해 인공지능(AI)이 목적에 맞춰 검색부터 결제까지 전 과정을 끝내는 'AI 에이전트 페이'를 국내 카드업계 최초로 실증했다고 30일 밝혔다.

이번 실거래 테스트는 글로벌 모빌리티 서비스와 연동해 진행됐다. AI 에이전트가 목적지까지 최적의 이동 수단을 찾아 예약하면 에이전트 페이가 자율적으로 결제까지 진행해 사용자는 단 한 번의 승인만으로 거래를 마칠 수 있었다. 신한카드는 해당 과정에서 ▲인증 및 권한 관리 ▲결제 프로세스 설계 ▲AI 기능 고도화 ▲가맹점 연동 등 AI 에이전트 페이 구현에 필수적인 시스템 전반을 마스터카드와 공동 설계했다.

이번 성과는 사용자의 목적에 맞춰 AI가 탐색부터 결제까지 알아서 챙겨주는 이른바 '에이전틱 커머스'를 가상의 통제된 환경이 아닌 실제 가맹점 거래로 구현한 국내 카드사 최초 사례라는 점에서 주목할 만하다. 상품 탐색, 예약 등 구매 과정에서의 번거로움을 AI가 대신하면서 신한카드의 역할도 단순 결제 수단을 넘어 고객의 소비 여정 전체를 돕는 파트너로 확장될 것으로 전망된다.

신한카드는 이번 테스트를 시작으로 여행, 쇼핑 등 고객이 자주 이용하는 영역부터 AI 에이전트 페이 도입을 추진하고 향후 적용 범위를 넓혀갈 계획이다.

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이번 테스트를 함께 진행한 마스터카드 관계자는 "AI가 실제 사용환경에서 안전하게 결제할 수 있음을 보여준 사례"라며 "아시아 태평양 지역에서 에이전틱 커머스 생태계 확장과 신뢰 가능한 AI 결제 표준 구축에 속도를 내겠다"고 말했다. 신한카드 관계자는 "이번 실거래를 통해 AI 주도 결제 환경에서도 '보안'과 '통제'라는 카드결제의 핵심 가치를 유지하며 고객 신뢰를 확보할 수 있음을 증명했다"며 "고객이 더 쉽고 빠르게 결제할 수 있는 혁신적인 길을 열어가겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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