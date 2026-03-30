서울시 "성폭력 혐의 성동문화원장 재임용, 성동구 책임"

문화원장 재임용 책임론 두고 공방

서울시 "자치구가 관리 권한 행사

더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보가 성동구청장 재임 시절 성폭력 혐의자의 성동문화원 원장 재임용 논란을 두고 "문화원에 대한 관리·감독 권한은 서울시에 있다"고 언급하자 서울시가 "책임을 전가하는 주장"이라며 반박했다.

이민경 서울시 대변인은 30일 입장문에서 "그동안 문화원장 임명 절차는 지역의 특성과 자율성을 고려해 통상적으로 자치구의 재량과 책임하에 이뤄지고 있는 것이 일반적인 관행"이라고 말했다.

특히 이 대변인은 "이번 논란의 대상이 된 성동문화원장의 경우 오랜 기간 동일 인물이 재임명돼 온 사례로 그 과정 전반에 대해서는 해당 자치구가 충분한 관리·감독 권한과 책임을 행사해 왔다고 보는 것이 타당하다"고 짚었다.

그러면서 "문화원은 비록 법적으로 독립성을 갖는 법인이지만 자치구 보조금이 상당 부분(서울시 5400만원, 성동구 1억5500만원, 2026년 기준 약 3배)을 차지하고 있고 자치구가 감사와 행정 지원 권한을 보유하고 있으며 간부 공무원이 이사회에 참여하는 구조인 만큼 자치구 차원의 관리·감독 책임이 큰 비중을 차지하고 있다"고 조목조목 반박했다.

이어 "그럼에도 불구하고 성동구청장 3선을 역임한 정원오 예비후보가 이번 사안을 두고 서울시에 전적으로 책임을 돌리는 것은 제도적 구조와 실제 운영 현실을 외면한 주장이며 이에 대해 서울시는 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

이 대변인은 "이번 사안과 관련해 각 자치구에서도 스스로의 권한과 책임을 명확히 인식하고 시민 신뢰를 저해하는 일이 재발하지 않도록 보다 엄정한 관리·감독 체계를 운영해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

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한편 윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 지난해 성폭력 혐의자가 성동문화원장에 재임용됐다며 정원오 예비후보를 비판했다. 이에 정 예비후보는 "문화원에 대한 관리·감독 권한은 서울시에 있다"고 했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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