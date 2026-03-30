제로베이스원 콤팩트로고. 웨이크원 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 새로운 팀 로고를 선보이며 활동 제2막을 예고했다.

CJ ENM 산하 레이블 웨이크원이 30일 공개한 제로베이스원의 새 로고는 기존 정체성을 유지하면서도 정제되고 견고한 인상을 강조한 점이 특징이다. 전체적으로 획과 형태를 재구성해 팀의 아이덴티티를 뚜렷하게 드러냈다.

심벌 로고는 숫자 0이 1을 감싸는 형태로 팀의 결속력을 시각화했다. 숫자 1을 강조함과 동시에 위로 향하는 상승감과 속도감을 더해 끊임없이 나아가는 팀의 방향성을 투영했다.

풀 로고는 각기 다른 개성을 가진 멤버들이 하나가 되어 완성되는 팀 구조를 상징한다. 'ZB1'으로 나타낸 콤팩트 로고는 뻗어나가는 획을 통해 확장성을 예고하는 구조로 완성했다.

로고와 함께 공개한 실루엣 이미지 역시 로고가 지닌 메시지와 궤를 같이한다. 절제된 비주얼 속에서 존재감을 드러내며 팀이 그려낼 성숙한 분위기를 전달했다.

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웨이크원은 "이번 로고는 제로베이스원의 새로운 시작 이후 처음 공개한 팀 시그니처로서 의미를 더했다"며 "기존의 정체성을 바탕으로 앞으로 펼쳐갈 행보를 압축적으로 녹여냈다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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