수산물 유통물류센터 연말 준공

가공·저온 인프라 대거 확충

전남 해남군이 지역 수산물의 경쟁력 강화와 어민 소득 증가를 위해 유통 및 가공 분야 19개 핵심 사업에 106억여 원을 집중적으로 투입한다고 30일 밝혔다.

이를 통해 기존 생산 중심의 어업 구조를 가공과 유통 중심으로 탈바꿈시켜 해남 수산물의 부가가치를 극대화한다는 방침이다.

해남군이 지유통 및 가공 분야 19개 핵심 사업에 106억여 원을 집중적으로 투입한다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 송지면 송호리에 '수산물 유통물류센터'가 들어선다. 총 29억 원(도비 14억5,000만원, 군비 8억7,000만원, 자부담 5억8,000만원)이 투입되는 이 센터는 부지 7,669㎡, 연면적 1,338㎡ 규모로 건립된다. 냉동·냉장 시설과 수조 등을 갖추고 활전복의 수집·보관·판매·분산 기능을 수행하며 올 연말 준공을 목표로 하고 있다.

전문 물류 시스템이 구축되면 유통 단계 축소와 신선도 유지가 가능해져 어민과 소비자 모두를 만족시키는 '수산물 물류 허브'로 자리 잡을 전망이다.

수산물 출하 시기 조절을 위한 저온 저장시설 인프라도 대폭 확충된다. 군은 총 25억원을 투입해 대형 저온저장시설 2개소와 중형 1개소 등 총 3개소의 시설을 구축해 수산물 저장 용량을 확보하고 어가들의 보관 편의성을 높인다.

상품성 향상을 위한 가공 시설 투자도 이어진다. 마른김 가공업체 시설 개선(3억6,000만원), 수산식품 가공설비 및 산지 가공시설 지원(17억원) 등을 통해 위생적이고 효율적인 생산 여건을 조성한다. 아울러 에너지 절감 시설인 히트펌프 보급에 5억 원을 지원해 가공업체의 경영 부담을 덜어줄 예정이다.

이 밖에도 대형 유통업체 입점 지원, 소포장재 디자인 개선, 직거래 택배비 지원 등 판로 개척과 물류비 절감을 위한 실질적인 지원책도 병행해 해남 수산물의 시장 점유율을 끌어올릴 계획이다.

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해남군 관계자는 "어업 분야의 유통·가공 기반 시설 확충으로 어가 경영 안정은 물론 수산물 브랜드 가치를 높여 나가겠다"며 "100억원이 넘는 예산이 투입되는 만큼, 단순한 시설 지원을 넘어 어민들이 피부로 느끼는 실질적인 소득 증대 효과를 내는 데 집중하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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