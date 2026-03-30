소나무재선충병 방제 현장 집중 점검… 근로자 안전의식 제고

부산 기장군이 벌목 작업 현장의 안전 확보를 위해 직접 점검에 나섰다.

기장군은 최근 '중대재해처벌법'에 따른 안전보건 확보 의무 이행 여부를 확인하기 위해 정종복 군수 주관으로 소나무재선충병 방제 작업 현장을 점검했다고 30일 전했다.

부산 기장군이 '중대재해처벌법'에 따른 안전보건 확보 의무 이행 여부를 확인하기 위해 정종복 군수 주관으로 소나무재선충병 방제 작업 현장을 점검하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 지역 방제 도급현장을 대상으로 진행됐으며, 벌목작업 안전점검표를 활용해 ▲안전수칙 준수 여부 ▲위험기계·기구 방호장치 설치 여부 ▲안전보호구 착용 여부 등을 중점적으로 확인했다.

또 현장 종사자들의 의견을 청취해 실제 작업 환경의 유해·위험 요소를 점검하고, 작업 전 안전점검회의(TBM)를 통해 주요 재해 사례와 중대재해 유형별 안전수칙을 공유하는 등 사고 예방에도 힘을 기울였다.

정종복 군수는 "소나무재선충병 방제와 같은 벌목 작업은 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "철저한 사전 예방과 현장 중심 관리가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

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군은 점검 과정에서 확인된 미흡 사항에 대해 즉시 개선을 지시하고, 완료 시까지 지속적인 사후관리를 통해 안전한 방제사업 추진에 만전을 기할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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