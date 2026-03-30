"험지서 역할 맡겠다" 출마 시사

지도부 “상징성 큰 인물 평가

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 전남·광주 통합특별시장 선거 출마 가능성을 내비친 가운데 당 지도부가 "삼고초려를 해서라도 모셔와야 할 분"이라며 힘을 실었다. 국민의힘 내에서 해당 선거 출마 의사를 밝힌 후보가 없는 상황이어서 실제 출마 여부에 관심이 쏠리고 있다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

30일 정치권 등에 따르면 이 위원장은 전날 페이스북에 "공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 제 역할을 다할 준비를 하겠다"며 "쉬운 길이 아니라 가장 힘든 곳에서, 아무도 가지 않으려는 곳에서 또 다른 역할을 할 생각"이라고 밝혔다.

이어 "지역에 따라 기대거나 포기하는 정치로는 더 이상 국민의 선택을 받을 수 없다"며 "권역별로 당당하게 경쟁하자. 험지라고 물러서지 말고 어렵다고 포기하지 말자"고 말했다. 또 "누군가는 앞장서야 한다. 저부터 그 역할을 하겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "이정현 공관위원장보다 훌륭하고 상징성 있는 분을 찾기 어렵다"며 "삼고초려를 해서라도 모셔와야 할 분"이라고 말했다.

공천관리위원장이 직접 출마하는 데 따른 역할 충돌 지적에 대해서는 "그런 지적이 있을 수 있다"면서도 "호남에서 뛰고 있는 우리 당 후보들에게 힘이 되는 결정이라고 생각한다"고 밝혔다.

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이 위원장은 전남 곡성 출신으로 19·20대 총선에서 전남 순천에서 당선된 바 있다. 2022년 지방선거에서는 전남지사 선거에 출마했으나 낙선했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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