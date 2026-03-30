강지훈 선수 개인 최고기록 경신·릴레이 2연패

동계훈련 성과 가시화…지속 성장 기반 마련

계명대학교(총장 신일희) 육상부가 지난 25일부터 27일까지 경남 김해종합운동장에서 열린 '제2회 한국대학육상연맹회장배 전국대학육상경기대회'에서 금메달 2개와 은메달 1개를 획득했다.

개인 최고기록 경신과 단체전 2연패를 동시에 기록하며 중장거리 종목에서의 경쟁력과 팀 전력의 안정성을 입증했다.

계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회에는 감독 1명과 선수 4명 등 총 5명이 출전했다.

첫날 열린 남자 1만m 경기에서는 3학년 강지훈 선수가 31분 31초 34의 기록으로 자신의 최고기록을 약 30초 단축하며 1위를 차지했다.

둘째 날에는 1학년 이재빈 선수가 3,000m 장애물경기에서 2위를 기록하며 메달을 추가했다.

마지막 날 진행된 4×1,500m 릴레이에서는 유우진(3학년), 김시온(4학년), 이재빈(1학년), 강지훈(3학년)으로 구성된 팀이 구간별 페이스를 안정적으로 유지하며 1위를 차지했다.

이로써 계명대는 해당 종목에서 대회 2연패를 이어갔다.

특히 강지훈 선수는 1만m 우승과 함께 5000m에서도 5위를 기록했다.

강지훈 선수는 "동계훈련 기간 동안 체력과 페이스 조절에 집중했던 것이 좋은 결과로 이어졌다"며 "남은 시즌에서도 기록 단축과 함께 팀 성적 향상에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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김선애 계명대 육상부 감독은 "선수들이 동계훈련 기간 동안 집중적으로 체력과 경기력을 끌어올린 결과가 대회 성적으로 이어졌다"며 "앞으로도 전국대회에서 안정적인 성과를 이어가기 위해 체계적인 훈련을 지속하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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