"한강버스 사고 몰아가려는 저의"

"정정, 사과 없다면 모든 조치 검토"

서울시는 더불어민주당이 민간유람선 사고를 공공교통 정책인 한강버스 사고로 둔갑시켜 언급한 데 대해 강한 유감을 표명했다.

이민경 서울시 대변인은 30일 '한강에 대한 민주당 거짓 선동이 도를 넘었습니다'는 제목으로 입장문을 내 "민주당 지도부가 정치공격에 혈안이 된 나머지 민간유람선과 한강버스 조차 구분하지 못하고 아무 말이나 쏟아내는 지경에 이른 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.

서울 영등포구 유람선 선착장에 놓인 결항 안내문. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이는 이날 오전 황명선 더불어민주당 최고위원이 공식발언을 통해 민간유람선 사고를 서울시의 공공교통 정책인 한강버스 사고로 언급한 데 따른 대응이다. 이 대변인은 "당 최고위원이 이를 '한강버스' 사고라고 발언한 것은, 사실 확인조차 없이 최고위원회의에 임한 것인지, 아니면 민간유람선 사고를 한강버스 사고로 몰아가려는 의도가 있었던 것인지 그 저의가 의심스럽다"고 주장했다.

이어 "여당 최고위원회의에서 이 같은 수준의 발언이 나오는 현실은 매우 심각하다"며 "시민의 안전을 진정으로 걱정하기보다, 사고를 정쟁의 도구로 활용하고 책임을 전가하려는 저급한 정치공세에 시민들께서도 개탄하고 계실 것"이라고 했다.

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민주당과 황명선 최고위원에게는 사과를 촉구하기도 했다. 이 대변인은 "정정과 사과가 없다면, 서울시는 허위사실 유포에 대한 법적 대응을 포함해 필요한 모든 조치를 검토할 것"이라며 "민주당은 선거를 앞두고 근거 없는 정치공세로 시민의 불안을 자극할 것이 아니라, 중동전쟁으로 인한 물가 상승과 민생 불안 등 국민의 삶을 챙기는 데 집중하기 바란다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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