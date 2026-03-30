보수 독점 직격·청년 유출 경고

‘소멸의 벽’ 넘는 재도전 선언

김부겸 전 국무총리가 12년 만에 대구시장 선거 재도전에 나서며, 대구 정치 지형 전반에 대한 근본적 변화를 요구하는 승부수를 던졌다.

김 전 총리는 30일 출마 선언을 통해 "지역주의 극복과 균형발전은 저의 마지막 정치적 소명"이라며 "대구시민과 함께 대구의 미래를 다시 세우고 대변혁을 이루겠다"고 밝혔다.

이번 선언은 단순한 선거 출마를 넘어, 대구 정치의 구조적 문제를 정면으로 겨냥한 정치적 메시지로 읽힌다.

김부겸, 12년 만의 대구 재도전 “정치 독점 깨야 도시가 산다” 더불어민주당 AD 원본보기 아이콘

그는 과거 경기도 군포에서 3선 의원을 지낸 뒤 정치 초심을 되찾기 위해 대구로 내려왔던 경험을 언급하며, 이번 결단 역시 "피하면 부끄러운 책임"이라는 인식에서 비롯됐다고 강조했다. 정치적 안주를 내려놓고 다시 대구를 선택한 배경에는 지역 위기에 대한 절박감이 자리하고 있다는 설명이다.

김 전 총리는 현재 대구의 상황을 "점점 가라앉고 있는 도시"로 진단했다. 2011년 250만 명 수준이던 인구가 235만 명으로 감소한 점을 언급하며, 청년층의 지속적인 유출과 일자리 부족을 핵심 문제로 꼽았다. 특히 그는 "아들딸들이 일자리를 찾아 대구를 떠나고 있다"며 지역 소멸 위기가 이미 현실화하고 있다는 점을 강하게 환기했다.

무엇보다 이번 출마 선언에서 가장 날카로운 대목은 정치 구조에 대한 비판이다. 김 전 총리는 "대구는 한 정당이 독식하면서 정치 경쟁이 사라졌다"며 "공천만 받으면 당선되는 구조 속에서 정치가 시민을 외면하고 있다"고 지적했다. 이어 "대구 시민이 표 찍어주는 기계로 취급받고 있다"는 직설적 표현으로 현 정치 현실을 비판했다.

그의 메시지는 보수 진영을 향해 더욱 강하게 확장됐다. 김 전 총리는 "진정한 보수를 살리기 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다"며 "지금의 모습은 제대로 된 보수가 아니다"라고 단언했다. 나아가 "대구가 앞장서 정치 변화를 선택할 때 한국 정치가 균형을 되찾을 수 있다"고 강조했다. 보수의 상징 지역에서 보수 혁신을 촉구한 셈이다.

이번 선거를 바라보는 그의 시선도 분명하다. 김 전 총리는 이를 단순한 정당 간 경쟁이 아닌 '지역 소멸을 막기 위한 선택'으로 규정했다. 15년 전 지역주의의 벽에 도전했다면, 이제는 일자리 붕괴와 청년 유출로 상징되는 '소멸의 벽'을 넘어야 한다는 것이다.

그는 특히 수도권으로 떠난 청년들의 현실을 언급하며 "부모와 자식이 서로 눈치를 보는 시대가 됐다"고 토로했다. 이는 통계가 아닌 삶의 언어로 지역 위기를 풀어낸 대목으로, 시민 체감도를 끌어올리는 동시에 정치적 설득력을 강화한 메시지로 평가된다.

보수 심장 향한 직격 메시지 인구 감소·청년 유출 ‘구조적 위기’ 정면 돌파 선언. 더불어민주당 원본보기 아이콘

김 전 총리는 "대구는 나를 키워준 도시이자 자부심의 원천이었다"며 "그 자부심을 다음 세대에 다시 돌려줘야 한다"고 강조했다. 이어 "대구시민과 함께 다시 한번 해보자"며 지지를 호소했다.

이번 출마 선언은 대구 정치의 굳어진 구도에 균열을 예고하는 신호탄이라는 점에서 의미가 작지 않다. 보수 독점 구조를 정면으로 문제 삼고, 지역 소멸이라는 시대적 과제를 전면에 내세운 만큼, 선거 구도 역시 단순한 진영 대결을 넘어 도시의 미래를 둘러싼 선택으로 확장될 가능성이 크다.

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결국 이번 선거의 본질은 명확하다. 대구가 익숙한 정치에 머무를 것인지, 아니면 스스로 변화를 선택할 것인지에 대한 시민의 결단이다. 김부겸이라는 변수는 그 선택을 더욱 선명하게 만들고 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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