평준화지역 '선지원·후추첨'

다자녀·장애인 등 30% 우선 배정

전남도교육청이 학생의 진로와 적성을 고려하고, 공정한 교육 기회를 보장하기 위한 '2027학년도 고등학교 입학전형 기본계획'을 30일 누리집을 통해 공고했다.

이번에 발표된 고입 배정은 중학교 교과 성적, 출석, 창의적 체험활동 등을 종합적으로 반영해 산출한 내신 성적을 토대로 이뤄진다. 전형은 크게 전기와 후기로 나뉘어 진행된다.

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우선 전기 전형은 교육감의 승인을 받아 학교별 학교장 전형으로 선발한다. 특수목적고인 전남과학고, 전남체육고, 전남예술고, 진도국악고, 함평골프고, 한국창의예술고 등을 비롯해 마이스터고(한국항만물류고 등 4교), 미래농업선도고(호남원예고), 그리고 42개 특성화고가 대상이다.

후기 전형은 전남외고 등 외국어 계열 특수목적고, 광양제철고와 같은 자율형 사립고, 평준화 및 비평준화 지역의 일반고와 자율형 공립고를 대상으로 한다. 단, 전기 전형에 앞서 합격한 학생은 후기 전형에 중복으로 지원할 수 없다.

특히 학부모들의 관심이 쏠리는 평준화 지역(목포·여수·순천) 일반고 및 자율형 공립고의 입학전형은 중학교 내신성적 산출 지침에 따른 개인별 석차 백분율에 의해 선발한다. 남·여 구분 없이 학군별 전체 입학 정원만큼 선발한 뒤 '선지원·후추첨' 방식으로 배정한다.

학생들은 학교 선택권 보장을 위해 학군 내에서 선택 가능한 학교(목포 7개교, 여수 4개교, 순천 7개교) 중 희망 순위별로 지원할 수 있으며, 배정 시에는 학교별 정원에 대한 등급별 배정 인원을 기준으로 추첨이 이뤄진다.

사회적 배려 및 원활한 학교생활을 위한 세밀한 배정 기준도 마련됐다. 학교폭력 가·피해 학생은 철저히 분리 배정된다. 또한 체육특기자, 지체장애대상자, 교육지원대상자, 부모 중 중증 장애인이 있는 학생, 다자녀가정 학생 등은 학교 정원의 30% 범위 내에서 우선 배정 혜택을 받는다.

김대중 교육감은 "고등학교 배정은 학생의 진로·진학 과정 중 또 하나의 중요한 출발점"이라며 "공정하고 신뢰성 있는 고입전형을 통해 모든 학생이 공평한 교육 기회를 누리도록 지속해서 지원하겠다"고 강조했다.

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도교육청은 이번 기본계획 공고를 시작으로 앞으로 학교별 입학전형 수립 및 승인, 전·후기 학교 입학전형 운영 등을 투명하고 안정적으로 추진해 나갈 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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