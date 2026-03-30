박형준 부산시장 "부산 발전 특별법, 법사위 상정조차 안했다니"

박형준 부산시장이 부산 글로벌허브도시 특별법의 국회 법사위 미상정을 두고 더불어민주당을 강하게 비판했다.

박 시장은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "부산시민이 염원해온 부산 글로벌허브도시 특별법이 국회 법사위에 상정조차 되지 않았다"고 했다.

그는 "법사위 상정도 못하게 막은 건 부산을 선거용으로만 소비해 온 더불어민주당의 민낯"이라고 했다. 이어 "자신들이 악법을 강행 처리할 때는 지키지도 않던 숙려 기간을 빌미로 부산발전 특별법안 통과를 지연시키려는 건 부산 시민의 열망에 찬물을 끼얹는 일"이라며 "부산 시민에게 상처를 주는 것"이라고 했다.

AD

또 전재수 의원을 겨냥해 "부산을 볼모로 한 정치 셈법"이라고 비판했다.

박 시장은 "부산 시민의 염원"이라며 "더 이상 부산 시민을 분노하게 하지 말라"고 했다. 이어 "더 늦어지면 부산 시민과의 전쟁을 각오해야 할 것"이라고 경고했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>