심폐소생술 야간 교육 신설

생활 속 응급 대응력 강화

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광주광역시 서구는 지역 주민의 응급상황 대응 역량 강화를 위해 심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 교육을 확대 운영한다.

서구는 올해 처음으로 야간 교육 과정을 신설해 직장인 등 낮 시간 참여가 어려운 주민들의 교육 기회를 넓힌다. 야간 교육은 4월부터 9월까지 매월 셋째 주 수요일 오후 7시부터 9시까지 운영한다.

주간 교육도 지속 운영한다. 2월부터 11월까지 매월 둘째 주 화요일 오후 2시부터 4시까지 실시하며 이론과 실습을 병행한 동일 과정으로 운영한다.

교육은 가슴압박소생술과 자동심장충격기 사용법을 중심으로 마네킹 실습 위주로 진행된다. 특히 선의로 이뤄진 구조행위가 보호받을 수 있는 규정을 안내해 위기 상황에서도 주저 없이 생명 구조에 나설 수 있도록 돕는다.

또 서구는 '찾아가는 심폐소생술 교육'도 운영한다. 기관·단체 등 20명 이상 신청하면 강사가 직접 방문해 교육을 진행하며 학교·복지관·아파트 단지 등 생활 밀착 공간에서도 교육을 실시한다.

이상용 보건행정과장은 "골든타임 내 초기대응이 생명을 좌우하는 만큼 실습 중심 교육으로 주민의 응급 대응 역량을 높이겠다"며 "교육 다양화를 통해 보다 많은 주민이 위기 상황에서 생명을 지킬 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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교육 일정 확인과 신청은 서구청 누리집(통합예약-교육·강좌)에서 가능하며 기타 문의는 보건행정과로 하면 된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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