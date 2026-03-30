시진핑 중국 국가주석이 친중 성향의 대만 제1야당 대표를 초청했다.

신화통신은 30일 시진핑 주석과 중국공산당 중앙위원회가 대만 국민당(KMT) 주석인 정리원을 다음 달 7일부터 12일까지 중국으로 초청했다고 보도했다.

정리원 주석은 중국의 초청에 승낙했다. 신화통신에 따르면 중국의 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실 쑹타오 주임은 "정리원 주석이 방문단을 이끌고 중국을 방문하는 것을 환영한다"고 말했다.

또한 정리원 주석이 취임 후 여러 차례 방문 의사를 밝혀왔으며 이번 초청은 공산당과 국민당의 관계를 증진하고 양안(兩岸·중국과 대만) 관계의 평화적 발전을 도모하기 위한 것이라고 설명했다.

국민당 주석의 중국 방문은 2016년 이후 처음이다.

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블룸버그통신은 이번 초청 발표가 미국 상원의원들의 대만 방문 일정과 맞물려 나왔다고 전했다. 그러면서 미국 의원들의 방문이 대만을 자국 영토로 주장하고 타이베이와 외국 정부 간 공식 교류에 반대해온 중국을 자극할 가능성이 있다고 짚었다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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