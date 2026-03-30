결혼식 평균 비용 '2139만원'…2개월 만에 다시 상승

소비자원 '결혼서비스 가격 조사' 결과

강남 3466만원 가장 비싸

지난해 말부터 하락세를 보이던 결혼식 관련 비용이 지난달 다시 반등했다.

30일 한국소비자원이 공개한 '결혼서비스 가격 조사' 결과에 따르면 2월 전국 평균 결혼비용은 2139만원이었다. 이는 지난해 12월보다 2.3% 상승한 수치다. 결혼비용은 결혼식장 계약 금액과 스튜디오 촬영, 드레스, 메이크업 등 이른바 '스드메' 패키지 계약 금액 등을 합산한 금액을 의미한다.

지역별로 보면 서울 강남이 3466만원으로 가장 비쌌다. 강남 외 서울이 2892만원, 경기가 1909만원으로 그 뒤를 이었다. 결혼서비스 비용이 가장 낮은 지역은 경상으로 1284만원이었다.

상승폭이 가장 큰 곳은 제주로 19.2% 올랐다. 이 외에 서울 강남 외 지역(14.3%), 광주(12.5%) 등의 순이었다.

다만 서울 강남의 결혼비용은 최고치를 기록한 지난해 12월(3599만원)과 비교해 지난달엔 3.7% 하락했다. 1인당 식대도 9만원에서 8만8000원으로 2.2% 내렸다. 울산 역시 지난해 12월 대비 13.9% 내려간 1552만원으로 가장 하락폭이 컸다.

비용 상승을 항목별로 보면 식장 대관료 상승세가 두드러졌다. 지난달 대관료 중간 가격은 350만원으로 지난해 12월 대비 16.7% 올랐다. 특히 광주는 100만원에서 250만원으로 두 배 이상 급등했다.

식사 형태로는 '코스식'이 평균 11만9000원으로 가장 비쌌으며 '뷔페식'은 6만2000원, '한상차림'은 5만5000원이었다.

코스식 1인 식대가 비슷하더라도 최소 보증인원에 따라 지역별로 총식대에서 차이가 났다. 서울 등 5개 지역의 평균 최소 보증인원은 224명 수준이었지만, 부산 등 4개 지역의 최소 보증인원은 102명이었다. 이에 따라 비슷한 1인당 식대에도 총비용은 최대 6배까지 차이가 나는 것으로 파악됐다.

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한국소비자원은 "1인당 식대가 저렴하더라도 예식홀에 따라 대규모 보증인원을 필수 조건으로 설정하는 경우가 있으므로 최소 보증인원을 고려해 예산을 세워야 한다"고 전했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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