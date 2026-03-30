한국공항공사, ICAO 공항보안감독자 국제교육 과정 개최
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7개국 18명 전문가 참여
실무 중심 항공보안 교육 실시
한국공항공사가 글로벌 항공보안 역량 강화와 국가 간 협력 기반 확대를 위해 국제 교육 과정을 운영한다. 국제기준에 부합하는 보안 감독 체계를 공유해 안전한 항공 환경을 조성한다는 방침이다.
30일 서울 항공보안교육센터에서 열린 ‘ICAO 공항보안감독자 국제교육’ 개강식 기념촬영. 한국공항공사
한국공항공사는 30일부터 다음 달 3일까지 서울 강서구 항공보안교육센터(ASTC)에서 '국제민간항공기구(ICAO) 공항보안감독자 과정'을 실시한다고 밝혔다. ASTC는 공사가 운영하는 국내 유일의 ICAO 인증 교육 기관이다.
이번 교육에는 한국을 포함해 중국, 인도, 라오스, 필리핀, 태국, 스리랑카 등 7개국에서 총 18명의 항공보안 전문가가 참여한다. 공사 소속 ICAO 인증 국제교관 2명을 포함한 전문 교관진 3명이 강의를 맡아 교육의 전문성을 높였다.
주요 과정은 공항 내 보안 예방조치 감독 및 모니터링, 표준운영절차 수립, 사고 대응 체계 구축 등 현장 실무 중심으로 구성됐다. 참여자들은 국제 기준에 따른 보안 감독 업무를 익히고 각국의 보안 사례를 공유하며 협력 네트워크를 구축할 예정이다.
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권영택 한국공항공사 항공기술훈련원장은 "이번 교육은 국가 간 항공보안 협력과 신뢰를 구축하는 계기가 될 것"이며 "국제사회와 함께 항공보안 수준을 높이는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.
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