7개국 18명 전문가 참여

실무 중심 항공보안 교육 실시

한국공항공사가 글로벌 항공보안 역량 강화와 국가 간 협력 기반 확대를 위해 국제 교육 과정을 운영한다. 국제기준에 부합하는 보안 감독 체계를 공유해 안전한 항공 환경을 조성한다는 방침이다.

30일 서울 항공보안교육센터에서 열린 ‘ICAO 공항보안감독자 국제교육’ 개강식 기념촬영. 한국공항공사 AD 원본보기 아이콘

한국공항공사는 30일부터 다음 달 3일까지 서울 강서구 항공보안교육센터(ASTC)에서 '국제민간항공기구(ICAO) 공항보안감독자 과정'을 실시한다고 밝혔다. ASTC는 공사가 운영하는 국내 유일의 ICAO 인증 교육 기관이다.

이번 교육에는 한국을 포함해 중국, 인도, 라오스, 필리핀, 태국, 스리랑카 등 7개국에서 총 18명의 항공보안 전문가가 참여한다. 공사 소속 ICAO 인증 국제교관 2명을 포함한 전문 교관진 3명이 강의를 맡아 교육의 전문성을 높였다.

주요 과정은 공항 내 보안 예방조치 감독 및 모니터링, 표준운영절차 수립, 사고 대응 체계 구축 등 현장 실무 중심으로 구성됐다. 참여자들은 국제 기준에 따른 보안 감독 업무를 익히고 각국의 보안 사례를 공유하며 협력 네트워크를 구축할 예정이다.

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권영택 한국공항공사 항공기술훈련원장은 "이번 교육은 국가 간 항공보안 협력과 신뢰를 구축하는 계기가 될 것"이며 "국제사회와 함께 항공보안 수준을 높이는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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