개헌안 의결 데드라인 5월4~10일

우원식 국회의장이 30일 국회에서 열린 '초당적 개헌추진을 위한 제정당 2차 연석회의'에서인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우원식 국회의장과 장동혁 국민의힘 대표가 31일 추진 중인 개헌 논의를 두고 비공식 양자 회동을 갖기로 했다.

조오섭 국회의장 비서실장은 30일 국회에서 열린 '초당적 개헌추진을 위한 제정당 2차 연석회의' 직후 기자들과 만나 "(우 의장은) 내일 오전 비공개로 장 대표를 만날 예정"이라며 이같이 밝혔다. 송언석 국민의힘 원내대표는 1차 회의에 이어 이날도 참석하지 않았다.

그러면서 "그전부터 만나려고 했는데 시간이 맞지 않아 못 만났고 내일 만나는 것"이라고 했다. 회동에 함께하는 다른 참여자가 없냐는 질문에는 "그렇게 생각하면 맞을 것"이라고 답했다.

조 비서실장은 "회의에 참석한 원내대표들은 국민의힘과 함께하면 좋겠다는 의견을 피력했다"며 "(우 의장은) 국민의힘이 결단내릴 수 있도록 다시 한번 요청하고 기다리고 그 결단을 기대한다고 말했다"고 전했다.

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6·3 지방선거와 개헌 국민투표를 함께 치르려면 개헌안 의결이 오는 5월 초에 이뤄져야 한다고 밝혔다. 조 비서실장은 "다음 달 7일께 발의돼야 하고 의결은 오는 5월 4~10일에 이뤄져야 한다"며 "의결까지 한 달의 시간이 남았으니 한 달간 국민의힘 의원들을 설득하고 함께 가고자 노력하겠다"고 설명했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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