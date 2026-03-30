137억 투입 현대화 본격화

기후 대응·품질 경쟁력 동시 확보

청송군이 기후변화와 재해 리스크에 대응한 과원 혁신에 속도를 내며 '청송사과'의 지속 가능 경쟁력 확보에 나섰다. 단순한 시설 보완을 넘어 생산구조 전반을 고도화하는 방향으로 정책의 무게중심이 이동하고 있다는 점에서 주목된다.

청송군 2026년 과수고품질시설현대화사업 농가설명회 개최 AD 원본보기 아이콘

청송군은 지난 27일 청송문화예술회관 대공연장에서 청송농협 조합 공동사업법인 주관으로 '2026년 과수 고품질시설현대화사업 설명회'를 개최했다. 설명회는 사업 대상 농가를 중심으로 추진 절차와 유의사항을 공유하고, 전년도 사례를 통해 실효성을 높이기 위한 자리로 마련됐다.

올해 사업은 총 137억원 규모로 추진되며, 보조 비율은 50%다. 주요 지원 분야는 품종갱신을 비롯해 지주시설, 관수시설, 야생동물 방지시설, 방풍망시설, 미세 살수장치, 열상 방상 팬 등이다. 특히 이상기후 대응과 생산 안정성 확보에 직결되는 시설들이 집중적으로 반영되면서 과수 산업의 구조적 체질 개선을 겨냥하고 있다.

군은 생산유통통합조직과의 연계를 통해 대상 농가에 대한 상시 지도·점검 체계를 구축하고, 오는 8월 이전 사업을 조기 완료한다는 계획이다. 영농 시기와 맞물린 신속한 사업 집행을 통해 현장 체감도를 높이겠다는 전략이다.

청송군 관계자는 "대형 산불과 기후 변화로 과수농가의 경영 불확실성이 커지고 있다"며 "시설 현대화를 통해 생산비를 절감하고 고품질 사과 생산 기반을 구축해 농가 소득과 청송사과 브랜드 경쟁력을 동시에 끌어올리겠다"고 밝혔다.

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이번 사업은 과수 산업이 '경험 중심 농업'에서 '데이터·환경 대응형 농업'으로 전환되는 흐름을 상징적으로 보여준다. 재해 대응력과 품질 균일성을 동시에 확보하지 못하면 시장 경쟁에서 밀릴 수밖에 없는 구조 속에서, 청송군의 이번 투자는 지역 농업의 생존 전략으로 읽힌다. 청송 사과가 명품 브랜드를 넘어 지속 가능한 산업 모델로 자리매김할 수 있을지 귀추가 주목된다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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