9월까지 사용 물량 확보

재고량·판매 실태 점검

사재기 방지 위한 선제 대응

시민 불편 최소화 총력

나주시가 보관 중인 종량제봉투로 9월까지의 물량이 확보된 상태이다. AD 원본보기 아이콘

전남 나주시가 종량제봉투 수급 불안 우려에 선제 대응해 충분한 물량을 확보하고 안정적인 공급 체계를 유지하는 가운데 시민들의 불안 심리로 인한 사재기 자제를 당부했다.

30일 나주시에 따르면 최근 중동 정세 영향으로 종량제봉투 수급에 대한 우려가 제기되고 있으나 시민 대상 공급에는 문제가 없는 상황이다.

시는 종량제봉투 수급 상황을 안정적으로 관리하고 있으며 "현재 9월까지 사용 가능한 물량을 확보해 평소와 같이 정상 공급이 가능하다"고 설명했다.

중동 정세와는 무관하게 종량제봉투 공급은 시민들이 필요에 따라 안심하고 구매해도 된다는 입장이다. 다만 일부 소비자의 불안 심리로 인한 과다 구매가 발생할 경우 특정 판매소에서 일시적인 품절 등 시민 불편이 발생할 수 있어 사재기 자제를 적극 요청했다.

이에 따라 시는 소비자 불안 해소와 과다 구매 방지를 위해 종량제봉투 판매량이 많은 판매소를 중심으로 재고량 및 판매 실태를 집중 점검할 계획이다.

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강상구 나주시장 권한대행은 "종량제봉투 공급은 9월까지 물량이 확보된 상태이니 시민들께서는 안심하고 필요한 만큼만 구매해 주시길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



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