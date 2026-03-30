700병상 규모 상급종합병원, 2035년 개원 목표

진료·병상·행정 데이터 흐름 통합…AI 기반 운영 체계 구축

재활·시니어 주거 결합한 복합 의료 모델 도입

"동탄에 설립되는 고려대의료원의 4번째 병원은 설계 단계부터 인공지능(AI)을 기반으로 진료와 운영 체계를 새롭게 구축할 것입니다. 선도국의 차세대 중개연구 재활병원 모델을 참고하고, 치료와 연구가 동시에 이뤄지는 새로운 재활병원 시스템을 구현할 계획입니다."

고려대의료원이 인공지능(AI)을 중심으로 병원 운영 체계를 재설계하는 '동탄 제4병원' 건립에 본격적으로 착수했다. 단순한 분원 확대가 아닌 데이터와 AI를 기반으로 의료 전달체계와 병원 운영 방식을 바꾸는 프로젝트가 될 전망이다.

2035년 경기도 화성시에서 개원 목표인 '고려대동탄병원' 조감도. 고려대의료원 AD 원본보기 아이콘

윤을식 고려대 의무부총장은 30일 서울 중구 광화문 포시즌스호텔에서 열린 '고려대의료원 미래병원 기자간담회'에서 "새 병원은 설계 단계부터 인공지능을 기반으로 구축되는 AI 네이티브 병원"이라며 이러한 계획을 밝혔다.

고려대의료원은 지난 18일 한국토지주택공사(LH) 등과 업무협약을 체결하고 700병상 규모 상급종합병원 건립을 본격화했다. 2035년 개원이 목표인 이번 사업은 수도권 남부를 아우르는 의료 거점을 구축하고 AI 기반 의료 플랫폼을 구현한다는 목표다.

병원 전반을 AI 중심으로 설계하는 것이 핵심이다. 이른바 'AI 네이티브 병원'이다. 기존 병원이 진료 과정 일부에 AI를 접목하는 수준에 머물렀다면 고려대동탄병원은 설계 단계부터 AI를 전제로 구축된다는 것이 의료원의 설명이다. 병원 운영 전반을 소프트웨어 중심으로 재구성해 진료, 병상 운영, 행정 시스템을 하나의 데이터 흐름으로 통합하는 방식이 도입된다.

해외 주요 의료기관에서 활용되고 있는 '앰비언트 AI' 기술이 대표적인 적용 사례가 된다. 의사와 환자의 대화를 인공지능이 실시간으로 인식해 필요한 정보를 추출하고 전자의무기록(EMR)을 자동으로 작성하는 기술이다. 불필요한 내용은 걸러내고 핵심 진료 정보만 정리해 의료진의 기록 부담을 줄일 수 있다.

30일 서울 종로구 광화문에서 열린 '고려대의료원 미래병원 기자간담회'에서 윤을식 의무부총장 겸 의료원장을 비롯한 의료원 주요 보직자들이 질의응답에 참여하고 있다. 고려대의료원 원본보기 아이콘

병원 운영 방식도 인공지능 기반으로 재편된다. 환자 입·퇴원과 수술 일정, 병상 가용성 등을 실시간으로 분석하는 시스템을 구축해 진료 흐름을 관리할 계획이다. 환자 예약부터 진료, 검사, 결과 확인까지 이어지는 과정은 하나의 연속된 체계로 운영된다. 이를 통해 의료진의 행정 업무 부담을 줄이는 것이 목표다.

데이터 인프라는 산하 병원을 통합하는 형태로 구축된다. 고려대의료원은 병원 간 데이터를 통합 관리하는 데이터센터를 마련하고 이를 기반으로 AI 학습과 활용이 가능한 환경을 조성한다. 내부 서버와 외부 클라우드를 함께 사용하는 구조를 통해 데이터 보안과 활용성을 동시에 확보하는 데 나선다.

급성기 치료 이후 재활과 일상 복귀까지 이어지는 의료 기능을 한 공간에 포함하는 형태로 설계된다. 재활병원과 시니어 주거시설이 함께 조성된다. 환자의 생활 정보 등을 활용해 건강 상태 변화를 관리하는 체계를 구축한다.

공간 설계는 기술 변화에 대응할 수 있도록 유연성을 확보하는 방향으로 진행된다. 의료기술 변화에 따라 기능을 전환할 수 있는 가변형 구조와 신규 장비를 추가 적용할 수 있는 모듈형 설계가 도입된다.

고려대동탄병원은 기존 고려대의료원 산하 안암·구로·안산병원과 연계된 '쿼드(Quad) 병원 체제'로 확장된다. 네 개 병원을 하나의 데이터 네트워크로 연결해 진료와 연구, 운영 효율을 동시에 끌어올린다는 구상이다.

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윤 의무부총장은 "고려대동탄병원은 AI 기반 미래 의료 시스템의 출발점"이라며 "수도권 남부 의료 허브이자 차세대 병원 모델을 수행하게 될 것"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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